"Били по всему телу". В Латвию приехали украинцы, которые были в плену

Богдан попал в плен к российским солдатам в самом начале войны, его освободили 8 января этого года.

"Было очень тяжело. Не столько физически, сколько психологически. Если не могли сломать психологически, тогда пытались физически. Это было очень тяжело", - говорит он. Богдана переводили в разные тюрьмы.

Он продолжает: "Меня били по всему телу, палками, резиновыми палками, трубами. Применяли электрошок. Сидеть не давали, мы стояли по 17 часов, теперь у меня огромные проблемы с ногами. Спать ночью не разрешали".

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке