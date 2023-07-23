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"Били по всему телу". В Латвию приехали украинцы, которые были в плену

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no TV3 video.

Двое защитников Украины, которым удалось выжить, на этой неделе прибыли в Латвию. Они рассказали, какие мучения пережили в российском плену, сообщает TV3 Ziņas.

Богдан попал в плен к российским солдатам в самом начале войны, его освободили 8 января этого года.

"Было очень тяжело. Не столько физически, сколько психологически. Если не могли сломать психологически, тогда пытались физически. Это было очень тяжело", - говорит он. Богдана переводили в разные тюрьмы.

Он продолжает: "Меня били по всему телу, палками, резиновыми палками, трубами. Применяли электрошок. Сидеть не давали, мы стояли по 17 часов, теперь у меня огромные проблемы с ногами. Спать ночью не разрешали".

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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