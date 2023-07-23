Observer: Запад допустил ошибки в подготовке и оснащении ВСУ

Подготовка личного состава

Другая проблема, по мнению Уотлинга, заключается в том, что значительная часть обучения была плохо продумана.

Штабная подготовка налаживается медленно, поскольку партнеры Украины предпочитают обучать украинских солдат индивидуально.

После принятия решения о передаче Украине западных танков и боевых машин пехоты произошел сдвиг – украинцы теперь обучаются целыми подразделениями, продолжает Уотлинг.

Отдельных солдат можно обучить на Украине. А вот обучение подразделений численностью выше роты там невозможно, поскольку украинские полигоны обстреливает российская армия.

По этой причине для некоторых украинских подразделений была организована коллективная подготовка на европейских полигонах. Однако украинские военнослужащие четко дали понять, что на западных полигонах они не могут получить полноценную подготовку, поскольку используют в войне множество своих собственных систем (в частности, беспилотники и системы управления огнем), которые не сертифицированы НАТО и на западных полигонах применяться не могут.

Вместо этого автор предлагает адаптировать методы тренировки украинских военных таким образом, чтобы сделать упор на уже существующие сильные стороны ВСУ. Но для этого необходимо разрешить инструкторам менять курсы обучения по своему усмотрению и пригласить украинцев участвовать в их разработке.

Украинские солдаты Фото: Reuters

Главная же проблема, по мнению Уотлинга, по-видимому, заключается в том, что обучение сил ВСУ проходит по западным моделям, требующим определенной структуры и, главное, времени, которого у украинцев нет.

Бюрократия и долгая война