Фото и видео ⟩ Удар беспилотников по Москве: один из них упал недалеко от здания Минобороны РФ

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.

Telegram-каналы также публикуют видео на которых виден дым, поднимающийся над многоэтажными зданиями в Москве, а также летательный аппарат, который с громким шумом летит над городом.

Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась осуществить удар по городу при помощи двух беспилотных летательных аппаратов.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - утверждает Минобороны РФ. По его данным, пострадавших в результате удара нет.

Фото: Reuters/ScanPix

Украинские военные данные об атаке беспилотников не комментировали.

Агентство ТАСС передает со ссылкой на экстренные службы, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве.

В результате в здании выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах на площади 50 квадратных метров.

"Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, пишет Русская служба BBC.