В понедельник утром, 24 июля, Москву атаковали беспилотные летательные аппараты, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegeram. Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать российскую столицу двумя дронами. По данным агентств, один из них упал недалеко от здания российского оборонного ведомства, пишет Русская служба BBC.
Фото и видео ⟩ Удар беспилотников по Москве: один из них упал недалеко от здания Минобороны РФ
"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.
Telegram-каналы также публикуют видео на которых виден дым, поднимающийся над многоэтажными зданиями в Москве, а также летательный аппарат, который с громким шумом летит над городом.
Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась осуществить удар по городу при помощи двух беспилотных летательных аппаратов.
"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - утверждает Минобороны РФ. По его данным, пострадавших в результате удара нет.
Украинские военные данные об атаке беспилотников не комментировали.
Агентство ТАСС передает со ссылкой на экстренные службы, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве.
В результате в здании выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах на площади 50 квадратных метров.
"Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, пишет Русская служба BBC.
Ранее ТАСС также сообщал, что обломки еще одного беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17.
Это место в центре Москвы, недалеко от здания Министерства обороны России.
На месте падения двух беспилотных летательных аппаратов в Москве, на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева, перекрыто движение автотранспорта.
По данным Интерфакса, около места падения дронов в зданиях были выбиты стекла и частично повреждена крыша.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами RTVI назвала удар беспилотников по Москве "актом международного терроризма".
Напомним, 4 июля российские власти сообщали о четырех украинских беспилотниках, которые были сбиты на подлете к Москве. Последняя крупная атака дронов на Москву произошла 30 мая. Тогда беспилотники врезались в три многоквартирные дома на юго-западе города. Минобороны России утверждает, что в атаке участвовали восемь БПЛА, пять из них удалось сбить.
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