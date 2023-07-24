Над аннексированным Крымом сбили 11 беспилотников. Атакован склад боеприпасов

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - пишет он в своем Telegram-канале.

Из-за атаки беспилотников приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь, добавил Аксенов.

Также принято решение об эвакуации местных жителей в радиусе пяти километров от места происшествия в Джанкойской районе.

Пострадавших в результате подрыва склада боеприпасов нет, утверждает Аксенов.

В Минобороны РФ прокомментировали атаку дронов на полуостров.

По данным ведомства, беспилотников было 17.

"Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ: одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, еще 3 упали на территории полуострова. Кроме того, 3 БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", - сообщили в Минобороны РФ.

Уже сообщалось, что в понедельник утром, 24 июля, Москву атаковали беспилотные летательные аппараты. Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать российскую столицу двумя дронами. По данным агентств, один из них упал недалеко от здания российского оборонного ведомства.