TVNET GRUPA приглашает в Летнюю школу #MediaMakers!

Информировать, обучать, воодушевлять - таков девиз ведущей онлайн-медиагруппы. Именно поэтому этим летом TVNET GRUPA приглашает всех заинтересованных подать заявку на участие в бесплатной Летней школе #MediaMakers.
Как создаются новости? Какова ежедневная работа журналиста? Победит ли TikTok традиционные СМИ? Какая разница между популярным инфлюенсером и журналистом TVNET GRUPA? Что скрывается за работой военного документалиста? Почему за журналистику нужно платить?
Ответы на эти вопросы ищи в Летней школе TVNET GRUPA #MediaMakers!
11 августа предлагаем лекции профессионалов TVNET GRUPA в помещении редакции, за чем последует поддержка участников на протяжении двух недель - у самых активных участников под руководством медиаэкспертов будет возможность реализовать свои идеи, приумножив как свой опыт, так и портфолио. Лучшие работы мы опубликуем на платформах TVNET GRUPA и поздравим отличников на особом мероприятии 25 августа.
Что мы предлагаем?
- День бесплатных лекций в помещениях редакции TVNET GRUPA 11 августа
- Поддержку профессионалов TVNET GRUPA в реализации вашей идеи на протяжении двух недель
- Публикацию созданных работ на платформах TVNET GRUPA, которые можно будет включить в портфолио
- Особое мероприятие для отличников 25 августа
- Прекрасный опыт в мире СМИ и первые контакты в нем