Польша создаст батальон для обороны Сувалкского коридора

Польша приняла решение создать специальный батальон саперов для обороны Сувалкского коридора, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Батальон будет находится в Сувалкском коридоре, который расположен между Беларусью и Калининградской областью России.
"Мы заботимся о безопасности восточного фланга! Скоро в Августове будет сформирован саперный батальон", - написал Блащак.
"Это еще одна часть нашей армии, созданная с нуля, и я уверяю вас, что она не будет последней. О новых инвестициях я сообщу вам в ближайшее время", - подчеркнул польский министр.
Августов расположен на северо-востоке Польши, в 30 километрах от белорусского города Гродно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!