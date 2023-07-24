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Польша создаст батальон для обороны Сувалкского коридора

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

Польша приняла решение создать специальный батальон саперов для обороны Сувалкского коридора, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Батальон будет находится в Сувалкском коридоре, который расположен между Беларусью и Калининградской областью России.

"Мы заботимся о безопасности восточного фланга! Скоро в Августове будет сформирован саперный батальон", - написал Блащак.

"Это еще одна часть нашей армии, созданная с нуля, и я уверяю вас, что она не будет последней. О новых инвестициях я сообщу вам в ближайшее время", - подчеркнул польский министр.

Августов расположен на северо-востоке Польши, в 30 километрах от белорусского города Гродно.

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