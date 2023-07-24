Несколько интересных фактов о сыне премьер-министра Отомаре Кариньше

Группа в этом году выступала на фестивале Positivus. После концерта Отомар Кришьянис Кариньш рассказал немного больше о себе. Со слов музыканта, после окончания Рижской 49-й средней школы он семь лет изучал коммуникационные науки за границей, а теперь вернулся жить в любимую Ригу.

"Я больше человек коммуникации, чем музыкант. Однако все участники группы - профессиональные музыканты".

В составе группы Perestroika - Рудольф Озолс, Лео Новус, Алисе Головацка, Давис Мазуренко, Александр Баронс. В свою очередь, название Perestroika, как поясняет группа, - это современная интерпретация реформы, которая, достигнув критической массы, стала неуправляемой на рубеже веков и характеризовалась переходом общества от контроля репрессивных систем к неограниченному самоопределению.