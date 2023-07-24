Несколько интересных фактов о сыне премьер-министра Отомаре Кариньше

В последнее время в публичной сфере все чаще звучит название группы Perestroika, солистом которой является Отомар Кришьянис Кариньш, сын премьер-министра Кришьяниса Кариньша, или же Лео Новус. Журнал Privātā Dzīve узнал немного больше об Отомаре.
Группа в этом году выступала на фестивале Positivus. После концерта Отомар Кришьянис Кариньш рассказал немного больше о себе. Со слов музыканта, после окончания Рижской 49-й средней школы он семь лет изучал коммуникационные науки за границей, а теперь вернулся жить в любимую Ригу.
"Я больше человек коммуникации, чем музыкант. Однако все участники группы - профессиональные музыканты".
В составе группы Perestroika - Рудольф Озолс, Лео Новус, Алисе Головацка, Давис Мазуренко, Александр Баронс. В свою очередь, название Perestroika, как поясняет группа, - это современная интерпретация реформы, которая, достигнув критической массы, стала неуправляемой на рубеже веков и характеризовалась переходом общества от контроля репрессивных систем к неограниченному самоопределению.
Говоря о своем выступлении на фестивале, Отомар сказал: "Мы поставили перформанс с простым посылом - обществу нужно развиваться вне рамок патологий. Наша жизнь и так коротка, и нет смысла усложнять ее слишком интенсивными бюрократическими нормами. Если бы люди больше любили друг друга, нам всем было бы лучше жить под этим солнцем".
Он рассказал, что занимается и электронной танцевальной музыкой. "Вместе с хореографами современного танца мы делаем перформансы, в которых соединяем модульный синтезатор с человеческим телом. Мы пытаемся достичь симбиоза между звуком и движением".
С 16 лет Отомар жил как в Брюсселе, так и в Амстердаме. "Я был полностью погружен в Западную Европу - учился и наблюдал за тем, как там все устроено. Когда я вернулся в Латвию, я понял, что люблю Латвию и я счастлив здесь больше, чем когда-либо был за границей".
Как сообщалось, отец музыканта, премьер-министр Кришьянис Кариньш, на фестивале не был. На вопрос о том, следит ли он за музыкальной активностью сына, он ответил: "Да, слежу и горжусь!".
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