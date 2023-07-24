Исинбаева, предавшая Путина, получила жесткое требование от страны-агрессора

Высказывания Исинбаевой вызвали возмущение на ее родине, и теперь тренер по легкой атлетике Анна Гзиниашвили призвала двукратную олимпийскую чемпионку вернуть все, что она получила от российского государства за свою карьеру.

По словам Гзиниашвили, огромные зарплаты и премии, которые Исинбаева получала на протяжении многих лет, теперь принадлежат государству, равно как и ее машина и квартира. Тренер начала выдвигать требования после того, как услышала заявления трехкратной чемпионки мира, в которых она стремилась дистанцироваться от России.

Исинбаева, завершившая карьеру в 2013 году, долгое время была представительницей России. Она поддерживала Путина во время его предвыборных кампаний в 2012 и 2018 годах. Исинбаева также связана с российской армией, так как много лет тренировалась в армейском клубе ЦСКА. В 2015 году министр обороны РФ Сергей Шойгу присвоил ей звание майора.

Одновременно Исинбаева сделала карьеру в Международном олимпийском комитете (МОК), где она является членом спортивной комиссии. После вторжения России в Украину многие задаются вопросом, подходит ли Исинбаева для такой должности.

Во вторник Исинбаева опубликовала на своей странице в Instagram сообщение о том, что она никогда не была членом Государственной Думы РФ или какой-либо политической партии. Бывшая легкоатлетка также отрицает, что является военнослужащей российской армии, хотя в 2015 году подписала с ней пятилетний контракт. На тот момент ей было присвоено звание майора.

В России подобные высказывания расценили как государственную измену. Первые последствия уже наступили. Например, президент Республики Дагестан распорядился изменить название стадиона в Махачкале. В течение последних шести лет он носил имя Исинбаевой.

Исинбаева назвала свое воинское звание номинальным. Гзиниашвили не согласилась с этим замечанием. "Если для нее это действительно номинально, то пусть вернет номинальную зарплату, премии, машины и квартиру, которые ей дало государство", - сказала тренер.