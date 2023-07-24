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Видео ⟩ Пилот McLaren разбил победный трофей противника прямо на подиуме

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Макс Ферстаппен с разбитым трофеем
Макс Ферстаппен с разбитым трофеем Фото: AFP / Scanpix

Британский пилот McLaren Ландо Норрис, открывая шампанское разбил победный трофей обладателя первого места Макса Ферстаппена. Инцидент произошел во время подиумной церемонии Гран При Венгрии, прошедшей в воскресенье, 23 июля.

Дело в том, что британец обычно открывает шампанское нестандартно - ударяет бутылку дном о подиум. Однако в Будапеште Ландо Норрис сделал это слишком близко с керамическим трофеем пилота Red Bull Макса Ферстаппена. 

В результате неосторожного действия пилота трофей упал с верхней ступеньки подиума и раскололся на две части.

McLaren в социальных сетях написали коротко: "Прости, Макс". Red Bull им ответили: "Рады, что вы с нами на подиуме. Нам понадобится клей".

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