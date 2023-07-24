Видео ⟩ Пилот McLaren разбил победный трофей противника прямо на подиуме

Британский пилот McLaren Ландо Норрис, открывая шампанское разбил победный трофей обладателя первого места Макса Ферстаппена. Инцидент произошел во время подиумной церемонии Гран При Венгрии, прошедшей в воскресенье, 23 июля.
Дело в том, что британец обычно открывает шампанское нестандартно - ударяет бутылку дном о подиум. Однако в Будапеште Ландо Норрис сделал это слишком близко с керамическим трофеем пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
В результате неосторожного действия пилота трофей упал с верхней ступеньки подиума и раскололся на две части.
McLaren в социальных сетях написали коротко: "Прости, Макс". Red Bull им ответили: "Рады, что вы с нами на подиуме. Нам понадобится клей".
I can see the ‘Lando Norris SMASHES rival’s trophy after second place’ headlines already pic.twitter.com/rdtvy8X1Gr— nic 🏁 (@nnicolef1) July 23, 2023
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