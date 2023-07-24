Видео ⟩ Пилот McLaren разбил победный трофей противника прямо на подиуме

Дело в том, что британец обычно открывает шампанское нестандартно - ударяет бутылку дном о подиум. Однако в Будапеште Ландо Норрис сделал это слишком близко с керамическим трофеем пилота Red Bull Макса Ферстаппена.

В результате неосторожного действия пилота трофей упал с верхней ступеньки подиума и раскололся на две части.

McLaren в социальных сетях написали коротко: "Прости, Макс". Red Bull им ответили: "Рады, что вы с нами на подиуме. Нам понадобится клей".

I can see the ‘Lando Norris SMASHES rival’s trophy after second place’ headlines already pic.twitter.com/rdtvy8X1Gr — nic 🏁 (@nnicolef1) July 23, 2023