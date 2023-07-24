Ливни и грозы: синоптики рассказали о погоде во вторник

Дождевые облака будут двигаться с юго-запада на север. Ожидается, что в некоторых районах страны количество осадков превысит 20 миллиметров на квадратный метр.

Слабый юго-восточный ветер днем сменится умеренным западным ветром, во время грозы возможны порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +11..+16 градусов. Максимальная температура днем и вечером на солнце составит +19..+24 градуса.

Во вторник утром в Риге пройдет кратковременный дождь, днем возможны сильные дожди и грозы, но выглянет и солнце. Ночью будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха составит около +15 градусов. Днем ветер сменится юго-западным, вечером - северо-западным. Днем температура воздуха повысится до +22 градусов.

Галерея: Ливни в Риге