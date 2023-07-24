Вторник будет дождливым; возможны грозы

Начиная с юга страны, между облаками выглянет солнце. Температура воздуха во второй половине дня поднимется до +19...+24 градусов, сообщает агентство LETA.

Юго-восточный ветер, начиная с Курземе, перейдет в западный ветер, порывами он усилится до 9-14 метров в секунду, во время грозы - до 19 метров в секунду.

В Риге периодически будут идти дожди, ожидается и ливень, возможна гроза. Будет дуть южный ветер, который затем сменит направление на западное, ожидаются порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +21...+22 градусов.

Галерея: Ливни в Риге