Вторник будет дождливым; возможны грозы

В первой половине дня во вторник в Латвии продолжатся обширные осадки, однако кратковременные дожди ожидаются и позже, местами пройдут сильные дожди с грозами, прогнозируют синоптики.
Начиная с юга страны, между облаками выглянет солнце. Температура воздуха во второй половине дня поднимется до +19...+24 градусов, сообщает агентство LETA.
Юго-восточный ветер, начиная с Курземе, перейдет в западный ветер, порывами он усилится до 9-14 метров в секунду, во время грозы - до 19 метров в секунду.
В Риге периодически будут идти дожди, ожидается и ливень, возможна гроза. Будет дуть южный ветер, который затем сменит направление на западное, ожидаются порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +21...+22 градусов.
Галерея: Ливни в Риге
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