Началась очередная рабочая неделя, а через 8 дней начнется август. RUS TVNET собрал самое важное, что произошло в Латвии и мире за последний день.
Главное за 24 июля ⟩ На носилках к месту экзамена, в центре Риги закрывают туннель и пророссийская беженка
Новости Латвии:
Внимание пользователей социальных сетей привлекло видео, на котором 74-летнюю женщину несут на носилках к месту сдачи экзамена на знание латышского языка в Даугавпилсе. По информации Госцентра содержания образования, героине ролика по состоянию здоровья вообще не нужно было сдавать проверку.
В ходе работ по строительству железнодорожной линии Rail Baltica с сегодняшнего дня и до конца лета будет закрыт туннель улицы Дзирнаву под железной дорогой в Риге.
В настоящее время не выглядит, что кто-то из сотрудников Рижской центральной тюрьмы способствовал побегу заключенного, который произошел в воскресенье, сообщил начальник Управления местами заключения Дмитрий Калин.
Сбежавший из Рижской центральной тюрьмы Марис Ковалев, которого позже задержали, в настоящее время находится в тюремной больнице в Олайне, где ему оказывается медицинская помощь. При побеге заключенный получил травму.
Рижанка Марта в феврале отвезла свою бабушку на Рижский центральный рынок. В окно автомобиля она поместила удостоверение об инвалидности, однако через несколько месяцев марту в почтовом ящике ожидал сюрприз - штраф.
За рубежом:
В понедельник утром Москву атаковали беспилотные летательные аппараты, сообщил мэр города Сергей Собянин. Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать российскую столицу двумя дронами. По данным агентств, один из них упал недалеко от здания российского оборонного ведомства.
Анне Быкова известна эстонской общественности как украинская журналистка, беженка и колумнист. В своих колонках и интервью она рассказывает об ужасах, которые переживает украинская женщина, на родину которой вторглись российские войска. Журналисты выяснили, что до приезда в Эстонию Анне более десяти лет работала на усиление влияния России в Украине.
Размещение группы российских наемников "Вагнер" в Беларуси создает растущие риски для безопасности Латвии, Литвы и Польши, но против этого есть средства, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
Интересное чтиво:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, какой город Латвии они считают самым лучшим. Ответы смотрите на видео!
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