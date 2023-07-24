Главное за 24 июля ⟩ На носилках к месту экзамена, в центре Риги закрывают туннель и пророссийская беженка

За рубежом:

В понедельник утром Москву атаковали беспилотные летательные аппараты, сообщил мэр города Сергей Собянин. Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать российскую столицу двумя дронами. По данным агентств, один из них упал недалеко от здания российского оборонного ведомства.

Анне Быкова известна эстонской общественности как украинская журналистка, беженка и колумнист. В своих колонках и интервью она рассказывает об ужасах, которые переживает украинская женщина, на родину которой вторглись российские войска. Журналисты выяснили, что до приезда в Эстонию Анне более десяти лет работала на усиление влияния России в Украине.

Размещение группы российских наемников "Вагнер" в Беларуси создает растущие риски для безопасности Латвии, Литвы и Польши, но против этого есть средства, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

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RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, какой город Латвии они считают самым лучшим. Ответы смотрите на видео!

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