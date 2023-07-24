Видео ⟩ Стало известно, как Марису Ковалеву удалось сбежать из Рижской тюрьмы

Выяснилось, как в воскресенье, 23 июля, из Рижской центральной тюрьмы сбежал заключенный Марис Ковалёв.
Латвийское телевидение утверждает, что перед побегом Ковалев ожидал суда в Центральной тюрьме. Суд первой инстанции признал его виновным в покушении на убийство. Как сообщает LTV, заключенный ждал апелляции. Rus.LSM сообщает, что заключенный сбежал глазах у охранников и, судя по всему, спонтанно - без соратников среди других заключенных. По информации портала, он просто перелез через стену с колючей проволокой.
"Это не совсем обычный или среднестатистический человек. Именно поэтому ему удалось преодолеть тюремную стену и сбежать. Это не каждый может сделать", - рассказал глава Управления местами заключения (IeVP) Дмитрий Калин, добавив, что не обнаружено признаков того, что бежать заключенному помог кто-то из сотрудников.
Также сообщается, что сейчас Ковалев находится в тюремной больнице, так как во время побега травмировал ногу.
В свою очередь, начальник Рижской Центральной тюрьмы Райвис Рунцис заявил, что в ходе служебной проверки будет дана оценка поведению сотрудников тюрьмы. На момент побега Ковалева на работе в тюрьме было 18 человек. "В рамках процесса мы будем оценивать именно этих людей. А также вышестоящих", - сказал Рунцис.
Между тем министр юстиции Либиня-Эгнере заявила, что побег Ковалёва - "уникальный случай".
Как сообщалось, 23 июля подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалев, 1993 года рождения, сбежал из Рижской центральной тюрьмы и в течение нескольких часов был задержан в окрестностях Саркандаугавы. Чтобы поймать Ковалёва, Госполиция начала по всей стране широкомасштабные розыскные мероприятия. И в Риге, и в более отдаленных районах сотрудники полиции останавливали и проверяли автомобили, поэтому во многих местах образовались затяжные пробки.
В Минюсте сообщили, что по факту побега заключенного возбуждено уголовное дело, однако обстоятельства произошедшего будут подробно выяснены в ходе служебной проверки.
Видео: Сюжет телеканала LTV (на латышском языке)
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