Видео ⟩ Стало известно, как Марису Ковалеву удалось сбежать из Рижской тюрьмы

Латвийское телевидение утверждает, что перед побегом Ковалев ожидал суда в Центральной тюрьме. Суд первой инстанции признал его виновным в покушении на убийство. Как сообщает LTV, заключенный ждал апелляции. Rus.LSM сообщает, что заключенный сбежал глазах у охранников и, судя по всему, спонтанно - без соратников среди других заключенных. По информации портала, он просто перелез через стену с колючей проволокой.

"Это не совсем обычный или среднестатистический человек. Именно поэтому ему удалось преодолеть тюремную стену и сбежать. Это не каждый может сделать", - рассказал глава Управления местами заключения (IeVP) Дмитрий Калин, добавив, что не обнаружено признаков того, что бежать заключенному помог кто-то из сотрудников.

Также сообщается, что сейчас Ковалев находится в тюремной больнице, так как во время побега травмировал ногу.