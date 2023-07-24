В РФ процветает бизнес контрабандного алкоголя: официальные производители терпят убытки

Жители России все чаще покупают контрабандный алкоголь из-за санкций и падения доходов. Это привело к падению официальных результатов продаж, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные "Росстата".
Так, например, результаты продаж коньяка и бренди за первое полугодие текущего года снизились на 20,3% и 16,4% соответственно. Больше всего от падения официальных продаж пострадали такие компании, как "Татспиртпром" ("Граф Ледофф", "Тундра") и Beluga Group ("Белуга", "Беленькая", "Русский Лед"). У этих компаний продажи водки упали на 14% и 26% соответственно.
"Снижение официальных продаж связано с тем, что с рынка ушел ряд иностранных производителей качественного алкоголя, а многие оптовики стали заменять этот товар контрабандой и больше сотрудничать с неизвестными поставщиками", - заявил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также подчеркивает, что нелегальный рынок значительно увеличил свою роль. Станислав Кауфман из бренд-агентства "Кауфман" объясняет эту тенденцию падением доходов среднего класса. Это одна из основных групп потребителей крепких алкогольных напитков. Таким образом, эта часть общества все чаще стала использовать более дешевые альтернативы, "часто выбирая некачественный материал или даже суррогаты". Такая продукция не входит в официальную статистику.
Он прогнозирует, что эта тенденция сохранится, так как производителям придется снижать цены на напитки или переходить на производство более дешевого алкоголя. Второй сценарий более вероятен.
"Никто из участников рынка не готов снижать цены. Магазинам это невыгодно, ведь продажа крепкого алкоголя - один из основных источников дохода, а производители работают на пороге рентабельности, поэтому снижение цены может оказаться фатальным для бизнеса", - поясняет Кауфман.
Другие эксперты также обращают внимание на то, что у торговых сетей возникает все больше проблем с закупкой крепкого алкоголя. Многие супермаркеты имеют очень большие запасы этого продукта с прошлого года. После начала войны в Украине импортеры завезли в Россию большое количество иностранной алкогольной продукции, но по разным причинам она до сих пор полностью не реализована. Именно поэтому местным производителям также пришлось сократить объемы производства алкоголя.
По данным Росстата, в первом полугодии объем производства водки упал на 9%, коньяка и бренди - на 13%.
С 1 января 2023 года правительство России повысило минимальную цену на крепкий алкоголь. Так, пол-литровая бутылка самой дешевой водки стоит 281 рубль (2,80 евро), что составляет повышение цены почти на 10%. Подорожание коньяка и бренди аналогично.
В июле Минфин России выступил за повышение акцизов на алкоголь, сигареты и автомобили на один процент. Таким образом, ожидается, что цены на официально произведенный алкоголь продолжат расти.
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