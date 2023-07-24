В РФ процветает бизнес контрабандного алкоголя: официальные производители терпят убытки

"Никто из участников рынка не готов снижать цены. Магазинам это невыгодно, ведь продажа крепкого алкоголя - один из основных источников дохода, а производители работают на пороге рентабельности, поэтому снижение цены может оказаться фатальным для бизнеса", - поясняет Кауфман.

Другие эксперты также обращают внимание на то, что у торговых сетей возникает все больше проблем с закупкой крепкого алкоголя. Многие супермаркеты имеют очень большие запасы этого продукта с прошлого года. После начала войны в Украине импортеры завезли в Россию большое количество иностранной алкогольной продукции, но по разным причинам она до сих пор полностью не реализована. Именно поэтому местным производителям также пришлось сократить объемы производства алкоголя.

По данным Росстата, в первом полугодии объем производства водки упал на 9%, коньяка и бренди - на 13%.

С 1 января 2023 года правительство России повысило минимальную цену на крепкий алкоголь. Так, пол-литровая бутылка самой дешевой водки стоит 281 рубль (2,80 евро), что составляет повышение цены почти на 10%. Подорожание коньяка и бренди аналогично.

В июле Минфин России выступил за повышение акцизов на алкоголь, сигареты и автомобили на один процент. Таким образом, ожидается, что цены на официально произведенный алкоголь продолжат расти.