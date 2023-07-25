За день произошло множество событий - стало известно, какие накопления есть у Эдгара Ринкевича, на какие учебные программы поступают абитуриенты, а Министерство образования представило свой новый план. Об этих и других новостях уходящего вторника, 25 июля, расскажет RUS TVNET.
Главное за 25 июля ⟩ Какие накопления у Ринкевича, где хотят учиться абитуриенты и новый план Министерства образования
Новости Латвии:
Цифра на банковском счете нового президента Латвии Эдгара Ринкевича медленно, но верно приближается к полумиллиону евро, выяснил журнал Kas Jauns.
Вчера закончился электронный прием заявок на базовые программы обучения в 11 вузах, но, как и в предыдущие годы, еще предстоит дополнительный прием, который обычно увеличивает число заявок на 10-25%. Этот год не принес никаких сюрпризов - число желающих учиться и спектр самых популярных программ остались неизменными: это психология, медицина, информатика, пишет Diena.
В плане школьной реформы, который Министерство образования и науки (МОН) передало на оценку социальным партнерам, предложена новая модель финансирования школ "Программа в школе", говорится в проекте доклада.
В качестве одного из приоритетов государственного бюджета на следующий год Министерство благосостояния заявило так называемые базовые пенсии, а это означает, что часть пенсионеров будет получать надбавки из основного государственного бюджета, а не из специального бюджета, заявила министр благосостояния Эвика Силиня в интервью программе TV3 "900 секунд".
23 июля из Центральной тюрьмы в Риге сбежал подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалев 1993 года рождения, которого через несколько часов удалось задержать на Саркандаугаве. Передача Degpunktā рассказала о возможном маршруте бегства преступника.
За рубежом:
Отказавшись от зерновой сделки и разбомбив черноморские порты, Россия взялась за альтернативные пути экспорта украинского зерна, что чревато новым витком цен на продовольствие в мире.
Мария Китаева, находящаяся в санкционных списках Канады, продолжает беспрепятственно посещать Европу во время войны, утверждается в расследовании "Гламурные "генералы" Шойгу", опубликованном на сайте Фонда борьбы с коррупцией в понедельник, 24 июля.
Министр обороны Украины Алексей Резников признал в интервью телекомпании СNN, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось, но отметил, что "не обеспокоен" результатом операции, поскольку она развивается по плану.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, повышающий на пять лет максимальный призывной возраст для резервистов. Во вторник, 25 июля, в базе законодательной деятельности Государственной думы РФ были опубликованы поправки, согласно которым с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет. При этом переходный период не предусмотрен, пишет "Медуза".
В ночь с воскресенья на понедельник варварским образом из самого сердца Старого города украли скульптуру маленького трубочиста.
Интересное чтиво:
В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который пройдет с 26 по 30 июля в концертном зале "Дзинтари", латвийская певица Лайма Вайкуле дала интервью телеканалу "Дождь".
Чайка практически остановила движение в центре Риги, медленно шагая впереди троллейбуса Rīgas satiksme. Такое видео завирусилось в социальных сетях.
23 июля пользователь Мария (@maria.sviatoacademy) поделилась в Instagram совместной фотографией с Максимом Галкиным.
Эксперты прокомментировали передаче TV3 Ziņas прошедший в прошлую пятницу инцидент в Валмиере, когда во время концерта латвийского рэпера Prusax был провален забор, отделявший фанатов от сцены.
Солист группы A-Europa Артур Дубокс выступил на празднике в Энгуре, исполнив свои хиты. После концерта он был основательно удивлен волной критики в Сети - за исполнение песен в том числе на русском. Своим мнением музыкант поделился с изданием Privātā Dzīve.
Капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс после распределения групп чемпионата мира в социальных сетях призвал не комментировать, что нам не повезло с жеребьёвкой из-за сильных соперников. Подписываюсь под каждым словом - очень правильное отношение! Я считаю, что бояться должны соперники, а не наши, для которых это будет дебют на таком уровне. Однако в глубинах интернета идёт спор: какую группу можно назвать "группой смерти" на ЧМ-2023?
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