Главное за 25 июля ⟩ Какие накопления у Ринкевича, где хотят учиться абитуриенты и новый план Министерства образования

За рубежом:

Отказавшись от зерновой сделки и разбомбив черноморские порты, Россия взялась за альтернативные пути экспорта украинского зерна, что чревато новым витком цен на продовольствие в мире.

Мария Китаева, находящаяся в санкционных списках Канады, продолжает беспрепятственно посещать Европу во время войны, утверждается в расследовании "Гламурные "генералы" Шойгу", опубликованном на сайте Фонда борьбы с коррупцией в понедельник, 24 июля.

​Министр обороны Украины Алексей Резников признал в интервью телекомпании СNN, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось, но отметил, что "не обеспокоен" результатом операции, поскольку она развивается по плану.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, повышающий на пять лет максимальный призывной возраст для резервистов. Во вторник, 25 июля, в базе законодательной деятельности Государственной думы РФ были опубликованы поправки, согласно которым с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет. При этом переходный период не предусмотрен, пишет "Медуза".

В ночь с воскресенья на понедельник варварским образом из самого сердца Старого города украли скульптуру маленького трубочиста.

Интересное чтиво:

В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который пройдет с 26 по 30 июля в концертном зале "Дзинтари", латвийская певица Лайма Вайкуле дала интервью телеканалу "Дождь".

Чайка практически остановила движение в центре Риги, медленно шагая впереди троллейбуса Rīgas satiksme. Такое видео завирусилось в социальных сетях.