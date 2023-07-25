Россия ночью атаковала Киев дронами: все уничтожены, обошлось без жертв

По информации администрации, в ночь на вторник противник атаковал Киев иранскими дронами Shahed. Воздушная тревога продолжалась три часа, сообщает Русская служба ВВС.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что украинские ПВО успешно уничтожили российские беспилотники на подлете к Киеву.

По предварительным данным, разрушений и жертв нет.