Состоятся четырехсторонние переговоры о будущем руководстве Рижской думы

В 10:00 в Ратуше запланированы переговоры четырех партий - "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР), "Код для Риги" и "За/Прогрессивные".

Поскольку сегодняшняя беседа может длиться дольше часа, изменилось ранее запланированное время двусторонней встречи "Нового Единства" и "За/Прогрессивных" - теперь она запланирована на среду, 26 июля.

Как сообщалось, лидер фракции "За/Прогрессивные" Мартиньш Коссович заявил, что "Новое Единство", НО/ЛОР и "Код для Риги" создали ядро из 20 голосов, поэтому у них есть инициатива выдвинуть кандидата на должность мэра Риги.

Параллельно с четырехпартийным диалогом на этой неделе состоятся и двусторонние переговоры, инициированные "Прогрессивными".