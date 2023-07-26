"Валмиера" одержала свою первую победу в еврокубках

Матч прошёл в Сан- Марино и завершился победой "Валмиеры" со счётом 3:0.

Латвийский клуб с самого начала захватил инициативу, а на 33-й минуте сумел открыть счёт на табло благодаря голу колумбийца Камило Мена. На 47-й минуте сенегалец Алиун Ндойе отличился после розыгрыша углового, а на 54-й минуте Мена оформил дубль.

Ответная встреча между командами запланирована на 1 августа в Валмиере. Победитель этого противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с победителем пары "Атлетик Эскальдес" (Андорра) - "Партизани" (Албания).

Будучи участником еврокубков на протяжении последних четырёх лет, "Валмиера" добилась своей первой победы с восьмой попытки. До этого единственная ничья была добыта в матче с литовской "Судувой" (0:0) в 2021 году.

В среду, 26 июля, латвийский футбольный клуб RFS во втором квалификационном раунде Лиги конференций у себя дома сыграет с азербайджанским клубом "Сабах".

27 июля "Рига" на выезде во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с венгерским клубом "Кечкемет", а "Ауда" на рижском стадионе "Сконто" встретится со словацким "Спартаком" из Трнавы.

Для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.