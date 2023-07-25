Министр: Ясность по составу правительства должна наступить в августе

В интервью программе TV3 "900 секунд" Силиня рассказала, что ждет предложений по законопроекту о ратификации Стамбульской конвенции от "Объединенного списка", кроме того, "Новое Единство" ведет переговоры с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК)" по различным программным темам. Силиня не упомянула о переговорах с "Национальным объединением", которое в настоящее время входит в состав коалиции.

Согласно прогнозу политика, в августе, после очередного заседания Кабмина, может появиться ясность по будущему составу правительства, так как нужно будет решить, куда двигаться дальше.

На вопрос, ведутся ли сейчас неформальные разговоры о будущем коалиции, Силиня ответила утвердительно, пояснив, что такой формат обсуждений тоже необходим.

Неформальные обсуждения проходят дистанционно и "неформально очно", чтобы можно было обсудить вопросы по программам и различные нюансы, подчеркнув наиболее важные для каждой из партий вопросы.

Уже сообщалось, что по инициативе премьер-министра Кариньша вскоре после президентских выборов начались партийные переговоры по различным важным для государства темам. Цель премьер-министра - создать более широкую коалицию.

В переговорах участвуют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". "Объединенный список" и Нацобъединение бойкотируют эти встречи, так как не поддерживают расширение нынешней коалиции.