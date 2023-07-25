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Министр: Ясность по составу правительства должна наступить в августе

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр благосостояния Эвика Силиня
Министр благосостояния Эвика Силиня Фото: Edijs Pālens/LETA

Министр благосостояния, член партии премьер-министра Эвика Силиня считает, что состав Кабинета министров станет ясен в установленный президентом срок - во второй половине августа.

В интервью программе TV3 "900 секунд" Силиня рассказала, что ждет предложений по законопроекту о ратификации Стамбульской конвенции от "Объединенного списка", кроме того, "Новое Единство" ведет переговоры с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК)" по различным программным темам. Силиня не упомянула о переговорах с "Национальным объединением", которое в настоящее время входит в состав коалиции.

Согласно прогнозу политика, в августе, после очередного заседания Кабмина, может появиться ясность по будущему составу правительства, так как нужно будет решить, куда двигаться дальше.

На вопрос, ведутся ли сейчас неформальные разговоры о будущем коалиции, Силиня ответила утвердительно, пояснив, что такой формат обсуждений тоже необходим.

Неформальные обсуждения проходят дистанционно и "неформально очно", чтобы можно было обсудить вопросы по программам и различные нюансы, подчеркнув наиболее важные для каждой из партий вопросы.

Уже сообщалось, что по инициативе премьер-министра Кариньша вскоре после президентских выборов начались партийные переговоры по различным важным для государства темам. Цель премьер-министра - создать более широкую коалицию.

В переговорах участвуют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". "Объединенный список" и Нацобъединение бойкотируют эти встречи, так как не поддерживают расширение нынешней коалиции.

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