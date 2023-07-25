Видео кражи ⟩ Из самого сердца города: в Таллинне вандалы украли скульптуру трубочиста

В ночь с воскресенья на понедельник варварским образом из самого сердца Старого города украли скульптуру маленького трубочиста, пишет Limon.ee.
C 23 на 24 июля в самом сердце Таллинна произошло дерзкое и необъяснимое преступление. Скульптура маленького трубочиста, ставшая одним из символов Старого города и успевшая полюбиться как местным жителям, так и туристам исчезла.
По словам работников кафе, в двенадцать ночи скульптура еще была на месте, ее видела проходящая мимо сотрудница, однако утром гранитный постамент уже был пуст: на месте "трубочиста" остались лишь остатки клея и небольшая дырка от болта.
Произведение искусства, созданное скульптором Тауно Кангро, украшало окрестности кафе Kofeman по адресу Кулласепа, 4 и привлекало внимание тысяч людей.
На место происшествия были вызваны полицейские.
Проходящие мимо люди, заметив отсутствие статуи, горько вздыхали. Одна из женщин, пробегавших мимо, удивленно замерла на месте и громко крикнула в трубку своему собеседнику: "Представляешь, бюст украли! Украли бюст!"
Таксист, подвозивший корреспондента обратно в редакцию, узнав новость, взгрустнул: "Беспредел какой-то… У меня даже фотография с ним есть. Уроды какие-то, он же как человек! Такой свой, символ настоящий. Это самое настоящее оскорбление городу. Такое настроение было хорошее с утра и на тебе, испортили! Ну как такое можно сделать"
С места событий
В редакцию попало видео с места преступления. В 3:15 утра группа людей проходила мимо, и их внимание привлек "Трубочист-кофеман". Молодежи оказалось мало сделать несколько кадров со скульптурой: они ее утащили.
Тауно Кангро: "Боже мой, как стыдно!"
"Боже мой, как стыдно! Это ужас! Я думал таких вещей в Эстонии уже не бывает. Надо срочно звонить на свалку бронзы. Скульптура весит килограммов семь-десять. Она была серьезно прикреплена длинным штифтом к граниту, плотно забита. Открутить невозможно, ну, не крутиться она! Я в шоке. Скульптур и так очень мало, и такая ужасная ситуация"
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