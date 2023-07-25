Видео кражи ⟩ Из самого сердца города: в Таллинне вандалы украли скульптуру трубочиста

C 23 на 24 июля в самом сердце Таллинна произошло дерзкое и необъяснимое преступление. Скульптура маленького трубочиста, ставшая одним из символов Старого города и успевшая полюбиться как местным жителям, так и туристам исчезла.

Скульптура Тауно Кангро "Трубочист" Фото: Konstantin Sednev

По словам работников кафе, в двенадцать ночи скульптура еще была на месте, ее видела проходящая мимо сотрудница, однако утром гранитный постамент уже был пуст: на месте "трубочиста" остались лишь остатки клея и небольшая дырка от болта.

Пустой постамент статуи "Трубочист" Тауно Кангро на улице Кулласепа. Фото: Taavi Sepp

Произведение искусства, созданное скульптором Тауно Кангро, украшало окрестности кафе Kofeman по адресу Кулласепа, 4 и привлекало внимание тысяч людей.

На место происшествия были вызваны полицейские.

Проходящие мимо люди, заметив отсутствие статуи, горько вздыхали. Одна из женщин, пробегавших мимо, удивленно замерла на месте и громко крикнула в трубку своему собеседнику: "Представляешь, бюст украли! Украли бюст!"