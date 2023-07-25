Переговоры в Рижской думе: отсутствие "духа компромисса" и меморандум о сотрудничестве

Ратниекс: если "За!/Прогрессивные" желают сократить количество вице-мэров, они могут отказаться от выдвижения своего кандидата

Если фракция ""За!/Прогрессивные" желает сократить число вице-мэров в Рижской думе, она может отказаться от выдвижения на эту должность своего кандидата, заявил сегодня утром в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" вице-мэр Риги, политик из фракции "Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (ЛОР)" Эдвард Ратниекс.

"Нацобъединение/ЛОР" и "Код для Риги" сформировали трехпартийный блок, который после ухода в отставку мэра Мартиньша Стакиса планирует выдвинуть своего кандидата на пост мэра. Ратниекс заявил, что конкретные люди на должность мэра в блоке этих партий не обсуждались, поскольку это произойдет после того, как будет достигнута договоренность о предстоящей работе.

По признанию Ратниекса, весьма вероятно, что следующий кандидат в мэры будет представлен политической силой, набравшей наибольшее количество голосов в трехпартийном блоке, а это значит, что кандидата в мэры выдвинет "Новое Единство".

Исполняющий обязанности председателя Рижской думы Вилнис Кирсис также в очередной раз подтвердил, что блок трех партий готов выдвинуть кандидата на должность мэра, но договоренности о конкретной кандидатуре пока нет. "Придет время, когда мы назовем его, и если нужно, [это может произойти] и на этой неделе", - сказал политик.