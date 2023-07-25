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Переговоры в Рижской думе: отсутствие "духа компромисса" и меморандум о сотрудничестве

rus.tvnet.lv/LETA
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Рижская дума
Рижская дума Фото: Evija Trifanova/LETA
  • В переговорах коалиции Рижской думы еще не обозначился "дух компромисса"
  • "За/Прогрессивные": в Риге должен быть один вице-мэр
  • Предлагают заключить меморандум о сотрудничестве

В переговорах о создании новой коалиции Рижской думы пока не наметился "дух компромисса", заявил и.о. председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") после состоявшихся во вторник четырехсторонних переговоров партий.

В переговорах приняли участие "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги", а также фракция "За/Прогрессивные", представитель которой Мартиньш Стакис недавно ушел с поста мэра. Кирсис после переговоров заявил, что атмосфера в них несколько улучшилась, но "мы все еще ищем дух компромисса".

Вице-мэр Риги, представитель НО/ЛОР Эдвард Ратниекс раскритиковал коллег из фракции "За/Прогрессивные", усмотрев в их действиях "желание тянуть время", тогда как НО/ЛОР хотело бы двигаться вперед более быстрыми шагами.

Политик из группы "Код для Риги" Янис Озолс отметил, что сегодняшние переговоры не вызвали у него оптимизма. Диалог не продвинулся, потому что каждая сторона придерживается своей интерпретации причин кризиса, отметил Озолс.

Кирсис сказал, что к четвергу, 27 июля, он ожидает предложений от своих коллег по подготовленному проекту коалиционного меморандума. Пока точно неизвестно, может ли он быть подписан в пятницу или на следующей неделе. Двусторонние переговоры между "Прогрессивными" и "Новым Единством" запланированы на 26 июля. "За/Прогрессивные", выразили желание провести такие переговоры также с НО/ЛОР и "Код для Риги".

"За/Прогрессивные": в Риге должен быть один вице-мэр

Для того, чтобы коалиция перемен могла успешно продолжать свою работу, необходимо отказаться от многих должностей вице-мэров, сохранив только одну. На этом продолжает настаивать фракция "За/Прогрессивные", несмотря на возражения потенциальных партнеров по коалиции.

Когда мэром Риги стал представитель "За/Прогрессивных" Мартиньш Стакис, в столице были созданы три должности вице-мэров - по одной для каждого из остальных партнеров по коалиции.

После отставки Стакиса "За/Прогрессивные" предлагают изменить эту структуру, в том числе перераспределив зоны ответственности.

Как сообщил агентству LETA представитель "Прогрессивных" Илья Козин, полномочия вице-мэра в новом законе о самоуправлениях существенно ограничены. "Для того, чтобы и впредь соблюдать хорошие, прозрачные принципы управления, в Риге отныне должен быть один председатель и один заместитель председателя", - считает партия.

"Нам не нужны четыре вице-мэра, у каждого из которых есть свое политическое королевство - мы не можем принять такое предложение от партнеров по коалиции. Кроме того, давайте помнить - новый закон о самоуправлениях предусматривает, что исполнительная власть городской думы отделена от принятия решений", - сказал лидер фракции "За/Прогрессивные" Мартиньш Коссович после встречи с тремя другими фракциями коалиции Рижской думы.

В заявлении "За/Прогрессивных" говорится, что сохранение поста только одного вице-мэра повысит ответственность глав комитетов за сектор, который они курируют, в том числе транспортное сообщение. За эту сферу отвечает сейчас вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), и конфликт между ним и Стакисом по поводу работы департамента сообщения во многом привел к тому, что Стакис ушел с поста мэра.

Ратниекс: если "За!/Прогрессивные" желают сократить количество вице-мэров, они могут отказаться от выдвижения своего кандидата

Если фракция ""За!/Прогрессивные" желает сократить число вице-мэров в Рижской думе, она может отказаться от выдвижения на эту должность своего кандидата, заявил сегодня утром в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" вице-мэр Риги, политик из фракции "Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (ЛОР)" Эдвард Ратниекс.

"Нацобъединение/ЛОР" и "Код для Риги" сформировали трехпартийный блок, который после ухода в отставку мэра Мартиньша Стакиса планирует выдвинуть своего кандидата на пост мэра. Ратниекс заявил, что конкретные люди на должность мэра в блоке этих партий не обсуждались, поскольку это произойдет после того, как будет достигнута договоренность о предстоящей работе.

По признанию Ратниекса, весьма вероятно, что следующий кандидат в мэры будет представлен политической силой, набравшей наибольшее количество голосов в трехпартийном блоке, а это значит, что кандидата в мэры выдвинет "Новое Единство".

Исполняющий обязанности председателя Рижской думы Вилнис Кирсис также в очередной раз подтвердил, что блок трех партий готов выдвинуть кандидата на должность мэра, но договоренности о конкретной кандидатуре пока нет. "Придет время, когда мы назовем его, и если нужно, [это может произойти] и на этой неделе", - сказал политик.

На вопрос, готов ли он сам баллотироваться на пост мэра, Кирсис в очередной раз ответил, что он был кандидатом в мэры от "Нового Единства" на выборах в городскую думу, следовательно, готов работать в этой должности, но "не будем забегать вперед", потому что партиям еще предстоит договориться по этому вопросу.

Кирсис считает, что представленные в Рижской думе партии хотят договориться о дальнейшем сотрудничестве, но не исключают и досрочных выборов, так как им не удалось договориться об избрании следующего мэра Риги в установленный законом срок.

В проекте меморандума коалиции Рижской думы говорится об укреплении латышской идентичности и освоении средств ЕС

"Новое Единство", "Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР)" и "Код для Риги" предлагают заключить вместе с фракцией "За!/Прогрессивные" меморандум о сотрудничестве, в котором будут согласованы наиболее важные задачи, в том числе укрепление латышской идентичности Риги и освоение средств Европейского союза (ЕС).

Цель документа - соглашение о принципах при формировании коалиции и определении задач, которые необходимо выполнить в Риге, "большинства политических сил с государственным мышлением", избранных в Рижскую думу.

Согласно проекту документа, партии обязуются обеспечить эффективное, стабильное, законное и профессиональное управление Рижской думой в интересах общества до окончания срока полномочий действующих депутатов Рижской думы. Кроме того, он удостоверяет готовность политиков к коллегиальной и долгосрочной работе.

Приоритетными задачами коалиции Рижской думы будут успешное инвестирование фондов ЕС в уличную и дорожную инфраструктуру Риги, а также "укрепление латышской идентичности Риги в приверженной европейским ценностям Латвии". Сюда же относится "непоколебимая" поддержка перехода на обучение на латышском языке в столичных образовательных учреждениях с 1 сентября 2023 года.

В проект меморандума также включено обязательство депутатов способствовать привлечению иностранных инвестиций в Ригу "с целью способствовать росту столицы как движущей силы всей латвийской экономики", а также целенаправленное внедрение инициатив европейского зеленого курса.

Кроме того, планируется решительно продолжить внедрение принципов прозрачности и противодействия коррупции в Рижской думе, в том числе восстановить антикоррупционную комиссию. Также планируется продолжать оказание поддержки Украине и ее гражданскому населению до полной победы Украины над агрессором.

В меморандум включено и обязательство продолжать полноценную и самоотверженную работу по управлению переменами в Рижской думе, а также соблюдать принципы коллегиального, конструктивного и честного сотрудничества с учетом этических норм и процедур согласования решений.

Планируется восстановить совет фракций как действующий механизм обеспечения сотрудничества со всеми фракциями, избранными в Рижскую думу.

Меморандум обяжет депутатов строить отношения друг с другом, обществом, СМИ и оппозицией на принципах коллегиальности и доносить решения думы "исчерпывающе, открыто и аргументированно".

Депутаты возьмут на себя ответственность за соответствие действий выдвинутых руководителей высоким этическим стандартам, а также подтвердят приверженность ценностям, определенным в Конституции и европейских договорах.

Сегодня в Рижской думе продолжаются переговоры всех четырех партий о новом столичном руководстве. На этой неделе также запланированы двусторонние переговоры фракции "За/Прогрессивные" с "Новым Единством" и "Кодом для Риги", а возможная двусторонняя встреча с фракцией НО/ЛОР зависит от решения последней.

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