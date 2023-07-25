Зачем Путин и Лукашенко угрожают Польше "вагнеровцами"?

Как на угрозы реагируют в Польше?

После того, как Владимир Путин озвучил свою довольно спорную интерпретацию польской истории, в МИД Польши был вызван посол России, ему вручили ноту протеста. "Он получил замечание, что российские власти искажают историю, что занимаются враждебной пропагандой, обвиняют Польшу в намерениях, которых у Польши нет. И это, конечно, нужно делать, высказывать резкое несогласие. Но слишком глубоко и долго Польша не должна оправдываться, поскольку таких намерений - захватывать Украину или Беларусь, у нас нет. Мы готовимся только к обороне, - говорит Камиль Клысиньский, эксперт Центра восточных исследований в Польше.

По его мнению, наемники ЧВК "Вагнер" не станут атаковать Тересполь или Кузницу - пункты пропуска на польско-белорусской границе: для этого у них нет тяжелого вооружения и техники. Но само присутствие наемников в Беларуси создает риски для Польши. "Но, прежде всего, это риски для Лукашенко, и он это понимает, - уверен Камиль Клысиньский. - 23 июля он сказал на встрече с Путиным, что "вагнеровцы" готовятся к экскурсии в Польшу. Мы их сюда не приглашаем, но примечательно, что Лукашенко сказал это как упрек, замечание или даже просьбу к Путину, что надо что-то делать с этой группировкой в Беларуси, потому что Лукашенко не хочет держать их у себя. Я не сторонник версии, что он рад их размещению на территории Беларуси. Это большой риск и вызов. Лукашенко хочет контролировать все, особенно в силовом секторе. А тут появляются опытные наемники, которых контролировать сложно". И Лукашенко, и Путин знают это, говорит Клысиньский. По его словам, "это была их главная тема обсуждения. Потому что удержать "вагнеровцев" на месте, с их навыками, с их, мягко выражаясь, специфическим образом жизни очень сложно. И это самый главный вызов: как избавиться от ЧВК "Вагнер" в Беларуси?"