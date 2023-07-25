Финский хоккеист хочет продолжать выступать в России, потому что там больше платят

31-летний Пулккинен в прошлом сезоне был единственным финном, выступавшим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он представлял челябинский "Трактор".

Несмотря на то, что контракт Пулккинена с "Трактором" закончился, он хочет продолжать играть в России, чтобы заработать больше. Об этом в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" заявил агент финна Алеша Пилко.

"Он готов остаться в КХЛ. Сейчас идут переговоры с одним клубом. Если мы с ними не договоримся, то Теему отправится в Швейцарию, - сказал Пилко. - Теему надеется снова играть в России, так как там игрокам его калибра платят больше. В следующем сезоне он хочет показать себя и чего-то достичь. Летом занимается триатлоном".

Пулккинен выступает в КХЛ с 2018 года, когда присоединился к минскому "Динамо". Сборную Финляндии он представлял на чемпионате мира всего один раз. Это произошло в Москве в 2016-м году.