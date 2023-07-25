Минблаг предлагает доплачивать некоторым пенсионерам из основного госбюджета

Она пояснила, что в 2012 году те пенсионеры, которые работали, перестали получать доплаты за каждый отработанный год, что создало неравенство, потому что те, кто вышел на пенсию раньше, эти доплаты получают. Минблаг считает, что это неравенство должно быть искоренено.

"Мы считаем, что было бы адекватно производить такие доплаты, и это можно было бы назвать переходом к базовой пенсии, чтобы частично пенсии финансировались из регулярного бюджета. В настоящее время все пенсии выплачиваются из социального бюджета, так как являются взносами", - сказала министр благосостояния.

Она заявила, что частичная выплата пенсий из основного бюджета необходима, по мнению Минблага, с учетом демографической ситуации, а именно, большого количества пенсионеров. Доплаты из общего бюджета могли бы предотвратить угрозу специальному социальному бюджету, добавила Силиня.

Она признала, что в контексте бюджета следующего года этот вопрос может вызвать серьезные дискуссии, так как требуемое финансирование является значительным.

Заместитель госсекретаря Минблага Диана Якайте сообщила агентству LETA, что министерство представило предложение о выделении на эти нужды дополнительного финансирования в размере 14,5 млн евро на 2024 год, 30,1 млн евро - на 2025 год и 51,4 млн евро - на 2026 год.

Еще одним вопросом, который предстоит решить в будущем, станут пенсии за выслугу лет, добавила министр.

Силиня отвергла высказанные опасения о том, что индексация пенсий в этом году может быть со знаком минус, поскольку закон этого не позволяет. Уточненный коэффициент ожидаемой этой осенью индексации пенсий с учетом всех коэффициентов и показателей инфляции может стать известен в конце августа.