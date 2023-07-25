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+24 и дождь: синоптики о погоде в среду

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето. Иллюстративное фото
Лето. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду, 26 июля, в Латвии будет переменная облачность, на солнце воздух прогреется до +19..+24 градусов, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге облачность уменьшится, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер поменяет направление с западного на северо-западный и будет дуть от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до +22 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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