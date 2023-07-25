+24 и дождь: синоптики о погоде в среду

Во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге облачность уменьшится, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер поменяет направление с западного на северо-западный и будет дуть от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до +22 градусов.