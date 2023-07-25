Латвия примет олимпийский квалификационный турнир по хоккею

В мировом рейтинге IIHF латвийская хоккейная команда занимает 10-е место с 3610 очками.

В настоящее время Латвия находится в одной подгруппе с Францией, Австрией и победителем группы предварительного отбора.

Команды рижской подгруппы будут бороться за путевку на Олимпийские игры с 29 августа по 1 сентября 2024 года.

"Для нас большая честь принимать у себя финальный турнир олимпийского отбора", - сказал президент LHF Айгарс Калвитис.

"Соревнования такого масштаба станут настоящим хоккейным праздником для каждого любителя спорта. У нас только одна цель - пройти отбор на Олимпийские игры. Мы с нетерпением ждем следующего августа", - добавил он.

Сборная Латвии по хоккею шесть раз участвовала в Олимпийских играх. Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.