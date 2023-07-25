Латвия примет олимпийский квалификационный турнир по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) официально предоставила Латвийской федерации хоккея (LHF) право провести в конце августа следующего года финальный раунд квалификационного турнира к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает LHF.
В мировом рейтинге IIHF латвийская хоккейная команда занимает 10-е место с 3610 очками.
В настоящее время Латвия находится в одной подгруппе с Францией, Австрией и победителем группы предварительного отбора.
Команды рижской подгруппы будут бороться за путевку на Олимпийские игры с 29 августа по 1 сентября 2024 года.
"Для нас большая честь принимать у себя финальный турнир олимпийского отбора", - сказал президент LHF Айгарс Калвитис.
"Соревнования такого масштаба станут настоящим хоккейным праздником для каждого любителя спорта. У нас только одна цель - пройти отбор на Олимпийские игры. Мы с нетерпением ждем следующего августа", - добавил он.
Сборная Латвии по хоккею шесть раз участвовала в Олимпийских играх. Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.
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