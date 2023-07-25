У сына Леброна Джеймса во время тренировки остановилось сердце

Это случилось во время тренировки в понедельник, 24 июля. В настоящее время он находится в стабильном состоянии здоровья.

Бронни Джеймс готовится дебютировать в Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA), где он будет представлять Университет Южной Калифорнии. Леброн Джеймс не скрывает, что хотел бы играть в НБА вместе с сыном, но Бронни получит право играть в НБА только с 2024/2025 года.