У сына Леброна Джеймса во время тренировки остановилось сердце

У Бронни, младшего сына звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, остановилось сердце во время тренировки.
Это случилось во время тренировки в понедельник, 24 июля. В настоящее время он находится в стабильном состоянии здоровья.
Согласно заявлению семьи, 18-летнему баскетболисту немедленно оказали помощь и доставили в больницу.
Бронни Джеймс готовится дебютировать в Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA), где он будет представлять Университет Южной Калифорнии. Леброн Джеймс не скрывает, что хотел бы играть в НБА вместе с сыном, но Бронни получит право играть в НБА только с 2024/2025 года.
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