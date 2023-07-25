Грубость полицейским на пляже в Юрмале: мужчины пока не оштрафованы

Государственная полиция все еще расследует инцидент, произошедший 16 июля на пляже в Юрмале. К двум агрессивно настроенным по отношению к полиции мужчинам пока не применено никакого наказания, сообщает программаTV3 Ziņas.
В настоящее время в отношении двух лиц возбуждено несколько дел об административных правонарушениях: два - за нарушение общественного порядка и неповиновение сотруднику полиции, одно - за агрессивное поведение.
В ходе проверки лиц, причастных к конфликту, полиция обнаружила, что один из участников конфликта разместил в интернете видеоролик, в котором использовалась символика тоталитарных режимов. Мужчина получил предупреждение.
В настоящее время проводится оценка материалов дела, чтобы понять, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.
Как ранее сообщал портал RUS TVNET, в воскресенье, 16 июля, на пляже в Майори несколько человек, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, совершили хулиганские действия - играли в футбол мячом других отдыхающих, и игнорировали просьбы остановиться.
Отдыхающие в Юрмале вызывающе вели себя и использовали грубые выражения в адрес муниципального полицейского, а также сотрудников Юрмальской спасательной службы. На видео, размещенном в социальных сетях, также слышны угрозы в адрес сотрудников полиции.
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