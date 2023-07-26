На эстонских прилавках обнаружена опасная морковь

Все предприятия, закупившие свежую морковь египетского происхождения с номером партии 78344, должны изъять продукт из продажи и сообщить об этом по электронной почте pta@pta.agri.ee.

По словам главного специалиста пищевого отдела PTA Кайсы Оргусаар, в моркови были обнаружены потенциально опасные остатки пестицидов.

"Компании было предписано отозвать продукцию с рынка и направить необходимые документы в департамент. Компания пока не направила все необходимые документы, но мы надеемся, что она сделает это в ближайшее время и отзовет опасную продукцию", - объяснила Оргусаар.

В общей сложности в Эстонию поступило более семи тонн моркови, содержащей остатки пестицида Fenamiphos. Обнаруженное количество может представлять опасность для здоровья человека.