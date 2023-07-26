Фото ⟩ Янис Тимма прилетел в Ригу

31-летний Янис Тимма после карьеры в московской команде "Химки" перешел в УНИКС (Казань), после играл в "Лейкленд Мэджик" и провел 4 игры в команде "Гризес Умакао" из Пуэрто-Рико. 2 июня стало известно, что баскетболист стартовал в американской лиге BIG3 и играл за команду Aliens.

Напомним, в конце августа и начале сентября в Японии, Индонезии и Филиппинах ожидается чемпионат мира по баскетболу. Начиная с 28 июля проходят официальные сборы латвийской сборной по баскетболу для подготовки к чемпионату. Вероятно, на них Янис Тимма и приехал.

Супруга спортсмена Анна Седокова на данный момент находится в России, где дает концерты и занимается своим бизнесом.

В Латвии у Яниса живут сын от первого брака Кристиан и бывшая жена Сана. В апреле 2023 года Сана Тимма вышла замуж за футболиста Марциса Ошса и взяла его фамилию. Слухи об отношениях Саны и Марциса появились еще в прошлом году, но оба подтвердили их только этой весной, когда вместе посетили премьеру документального фильма "Борьба за мечту 22".

Фото: скриншот Instagram/janis.timma

Фото: скриншот Instagram/janis.timma