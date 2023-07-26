Главный редактор российского пропагандистского проекта "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию, где он находился под подпиской о невыезде, и уехал в Россию, пишет "Медуза" со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.
Главред "Sputnik Литва" Марат Касем уехал в РФ после освобождения из тюрьмы в Латвии
"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она не уточнила, когда Касем приехал в РФ.
Как сообщалось, Касема задержали в Латвии 30 декабря 2022 года. Он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Главреда "Sputnik Литва" заподозрили в шпионаже и нарушении санкций ЕС. В начале января Касем был арестован и находился под стражей в Рижской центральной тюрьме. В конце апреля он был отпущен под подписку о невыезде.
Также сообщалось, что 3 июля вступило в силу принятое Генеральной прокуратурой Латвии постановление о наказании, которым Касем был признан виновным и наказан за содействие иностранному государству в действиях, направленных против Латвии. Задержание Касема осуществлялось в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций ЕС, но позже дело было переквалифицировано.
По данным следствия, Касем оказывал России интеллектуальную и физическую поддержку в период с 2017 года по ноябрь 2022 года по личным причинам и из корыстных соображений. Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему уголовного преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.
Касема приговорили к штрафу в размере 15 500 евро. Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф. Общественность, а также президент Латвии Эдгар Ринкевич выразили удивление столь мягкому наказанию Касема.
В мае 2019 года Касем был задержан в аэропорту Вильнюса. Тогда ему на пять лет запретили въезд в Литву. Летом того же года власти Литвы заблокировали "Sputnik Литва", сославшись на нарушение авторских прав.
В Латвии после полномасштабного вторжения России в Украину тоже заблокировали ресурсы, связанные со Sputnik, а также задерживали сотрудников агентства. Представители пропагандистского издания Sputnik жаловались и на давление со стороны властей Эстонии.
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