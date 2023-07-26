Главред "Sputnik Литва" Марат Касем уехал в РФ после освобождения из тюрьмы в Латвии

"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она не уточнила, когда Касем приехал в РФ.

Как сообщалось, Касема задержали в Латвии 30 декабря 2022 года. Он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Главреда "Sputnik Литва" заподозрили в шпионаже и нарушении санкций ЕС. В начале января Касем был арестован и находился под стражей в Рижской центральной тюрьме. В конце апреля он был отпущен под подписку о невыезде.

Также сообщалось, что 3 июля вступило в силу принятое Генеральной прокуратурой Латвии постановление о наказании, которым Касем был признан виновным и наказан за содействие иностранному государству в действиях, направленных против Латвии. Задержание Касема осуществлялось в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций ЕС, но позже дело было переквалифицировано.