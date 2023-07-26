Россия сообщила, что ее военному кораблю удалось отразить атаку Украины

Украина попыталась атаковать сторожевой корабль Черноморского флота России "Сергей Котов" с использованием двух беспилотных кораблей. "Сергей Котов", по информации Минобороны РФ, открыл огонь и уничтожил эти корабли на расстоянии 1000 и 800 метров соответственно.

В Минобороны России заявили, что в результате атаки никто не пострадал и что "Сергей Котов", который патрулирует юго-западную часть Черного моря, продолжает нести службу.

Напряженность в Черном море возросла после того, как Россия вышла из "зерновой сделки" - соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать зерно из украинских портов.

Россия заявила, что теперь рассматривает все корабли, направляющиеся в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов. В ответ Украина заявила, что, в свою очередь, перевозчиками военных грузов считает все суда, направляющиеся в порты Черного моря, контролируемые Россией.