Нас ждет потепление: о погоде во второй половине недели

В конце этой недели в Латвии немного повысится дневная температура воздуха, но кратковременные дожди продолжатся, прогнозируют синоптики.
По мере уменьшения облачности в ближайшие ночи похолодает до +7...+9 градусов, местами сгустится туман. Днем станет немного теплее - в субботу и воскресенье, 29 и 30 июля, ожидается повышение температуры до +20...+26 градусов.
Местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье начиная с запада страны осадков станет больше.
Кратковременные дожди ожидаются и на следующей неделе, местами сильные, при этом температура воздуха существенно не изменится.
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