Нас ждет потепление: о погоде во второй половине недели

По мере уменьшения облачности в ближайшие ночи похолодает до +7...+9 градусов, местами сгустится туман. Днем станет немного теплее - в субботу и воскресенье, 29 и 30 июля, ожидается повышение температуры до +20...+26 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье начиная с запада страны осадков станет больше.

Кратковременные дожди ожидаются и на следующей неделе, местами сильные, при этом температура воздуха существенно не изменится.