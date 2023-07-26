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Нас ждет потепление: о погоде во второй половине недели

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето после дождя
Лето после дождя Фото: Pexels

В конце этой недели в Латвии немного повысится дневная температура воздуха, но кратковременные дожди продолжатся, прогнозируют синоптики.

По мере уменьшения облачности в ближайшие ночи похолодает до +7...+9 градусов, местами сгустится туман. Днем станет немного теплее - в субботу и воскресенье, 29 и 30 июля, ожидается повышение температуры до +20...+26 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье начиная с запада страны осадков станет больше.

Кратковременные дожди ожидаются и на следующей неделе, местами сильные, при этом температура воздуха существенно не изменится.

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