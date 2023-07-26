Видео ⟩ Полиция оштрафовала мотоциклистов, которые в Огре грубо нарушили правила движения

Lūgums vilciena vadītājam skatīties spogulī DIVREIZ pic.twitter.com/IA6R0OrwkY — Dāvis Matskins (@DMtalks) April 30, 2023

Государственная полиция начала административные процессы и провела розыскные мероприятия, в ходе которых были выяснены личности нескольких видимых на видео водителей мотоциклов - их привлекли к административной ответственности.

Всего полиция выяснила личности 15 водителей мотоциклов, которые 29 апреля этого года пересекли железнодорожный переезд в Огре на грасный свет. Конкретные водители призваны к административной ответственности за агрессивную езду, амплитуда штрафов составляет от 70 до 200 евро.

В нескольких случаях к административной ответственности были призваны и владельцы мотоциклов за непредставление информации о пользователе транспортного средства, находившемся за рулем в момент совершения правонарушения. Штрафы за это нарушение составили от 70 до 500 евро.

В свою очередь в еще нескольких случаях полиция продолжает выяснять личности водителей, чтобы призвать их к административной ответственности за агрессивное вождения.

Полиция напоминает, что тормозной путь поезда значительно длиннее, чем автомобиля - открытое игнорирование правил вблизи железнодорожного переезда или на переезде может привести к трагическим последствиям.

Участникам дорожного движения важно помнить, что, находясь вблизи железной дороги, они должны уделять повышенное внимание безопасности - соблюдать правила, вынимать наушники из ушей, чтобы слышать, что происходит вокруг, и убирать смартфоны, чтобы сосредоточиться на безопасном движении.