Россия и Беларусь не получили приглашения на Олимпиаду в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в среду разослал 203 странам приглашения на олимпийские игры в Париже 2024 года, и среди них нет России и Беларуси.
Еще в середине июля МОК предупреждал, что не будет рассылать России и Беларуси приглашение на Олимпиаду в Париже.
Однако МОК указывает, что участие спортсменов из обеих стран в Олимпиаде не запрещено как нейтральным атлетам.
"В соответствии с Олимпийской хартией для меня большая честь и удовольствие пригласить сегодня спортсменов всего мира собраться в Париже, Франция, чтобы отметить 33-е олимпийские игры", - сказал в среду в Париже Бах.
Кроме того, он указал, что посетил строящийся олимпийский поселок, и отметил, что спортсмены там будут "очень счастливы".
Среди 203 приглашенных стран нет и Гватемалы, которая получила временную дисквалификацию.
В марте МОК опубликовал рекомендации международным спортивным федерациям и организаторам соревнований, в которых сказано, что спортсмены могут вернуться только как индивидуальные представители, а не как участники команды.
Спортсмены и обслуживающий персонал, активно поддерживающие войну России в Украине, принять участие в соревнованиях не смогут. Кроме того, не смогут участвовать спортсмены и представители обслуживающего персонала, являющиеся сотрудниками силовых структур России и Беларуси.
МОК в рекомендациях по-прежнему исключает проведение международных спортивных соревнований в России и Беларуси, кроме того, флаги, гимны и национальные символы этих стран не могут демонстрироваться во время соревнований. Федерациям также рекомендовано не приглашать представителей этих стран на международные соревнования.
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