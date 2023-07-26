Ср, 26.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Россия и Беларусь не получили приглашения на Олимпиаду в Париже

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Олимпийские кольца. Иллюстративное фото
Олимпийские кольца. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в среду разослал 203 странам приглашения на олимпийские игры в Париже 2024 года, и среди них нет России и Беларуси.

Еще в середине июля МОК предупреждал, что не будет рассылать России и Беларуси приглашение на Олимпиаду в Париже.

Однако МОК указывает, что участие спортсменов из обеих стран в Олимпиаде не запрещено как нейтральным атлетам.

"В соответствии с Олимпийской хартией для меня большая честь и удовольствие пригласить сегодня спортсменов всего мира собраться в Париже, Франция, чтобы отметить 33-е олимпийские игры", - сказал в среду в Париже Бах.

Кроме того, он указал, что посетил строящийся олимпийский поселок, и отметил, что спортсмены там будут "очень счастливы".

Среди 203 приглашенных стран нет и Гватемалы, которая получила временную дисквалификацию.

В марте МОК опубликовал рекомендации международным спортивным федерациям и организаторам соревнований, в которых сказано, что спортсмены могут вернуться только как индивидуальные представители, а не как участники команды.

Спортсмены и обслуживающий персонал, активно поддерживающие войну России в Украине, принять участие в соревнованиях не смогут. Кроме того, не смогут участвовать спортсмены и представители обслуживающего персонала, являющиеся сотрудниками силовых структур России и Беларуси.

МОК в рекомендациях по-прежнему исключает проведение международных спортивных соревнований в России и Беларуси, кроме того, флаги, гимны и национальные символы этих стран не могут демонстрироваться во время соревнований. Федерациям также рекомендовано не приглашать представителей этих стран на международные соревнования.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх