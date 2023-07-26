Фото ⟩ Сборная Латвии по баскетболу начинает подготовку к Кубку мира

В среду начался официальный тренировочный лагерь сборной - она будет готовиться к дебюту в финальном турнире Кубка мира.

С 26 июля по 2 августа сборная проведет тренировочные лагеря в Лиепае, а 2 августа в Лиепайском олимпийском центре проведет проверочный матч против Швеции.

С 4 по 16 августа сборная будет тренироваться в Риге, и в это время в "Арена Рига" пройдут три проверочных игры - 5 августа в 18 часов против Грузии, 12 августа в 18 часов против Доминиканской Республики и 16 августа в 19:30 против Финляндии.

В свою очередь во время тренировочного лагеря на Тайване с 17 по 22 августа сборная Латвии проведет еще два матча - 20 августа против Пуэрто-Рико и 22 августа против Литвы.

23 августа сборная Латвии вылетит в место проведения группового турнира Кубка мира - в Джакарту в Индонезии.

Розыгрыш финального турнира Кубка мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах.