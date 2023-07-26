Видео ⟩ Трагедия в Китае: в результате обрушения крыши погибли десять волейболисток и их тренер

Как сообщают местные СМИ, в роковой момент в школе тренировалась волейбольная команда девочек.

По информации местных СМИ, пять человек погибли на месте происшествия, еще шестеро умерли позже в больнице. Погибли десять волейболисток и их тренер.

Обрушение крыши вызвали незаконно хранящиеся на крыше гимназии строительные материалы. Один из них представлял собой нечто похожее на порошок, который нужно смешивать с водой для получения изоляционной штукатурки. По сообщениям китайской прессы, он впитал в себя столько воды, что крыша перестала выдерживать нагрузку.

На снятых кадрах видно, как спасатели ищут оказавшихся под завалами школьников.

11 personas murieron y varias resultaron heridas tras el derrumbe de un techo en un gimnasio escolar en Qiqihar, China. Las autoridades están investigando las causas del hecho pic.twitter.com/4M2N1DiOy9 — VzlaDigitalHoy (@VzlaDigitalHoy) July 25, 2023

Il bilancio delle vittime del #crollo del tetto di una palestra verificatosi ieri in una scuola nella città di #Qiqihar, nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang, è salito a 11, hanno dichiarato ieri i soccorritori #cronaca #notiziario #xinhua pic.twitter.com/Y5O1dbS4Yv — XHItalia (@XinhuaItalia) July 25, 2023