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Видео ⟩ Трагедия в Китае: в результате обрушения крыши погибли десять волейболисток и их тренер

TVNET Sports rus.tvnet.lv
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Фото: AP/Scanpix

В Цицикаре на северо-востоке Китая десять волейболисток и их тренер погибли в результате обрушения крыши местной гимназии.

Как сообщают местные СМИ, в роковой момент в школе тренировалась волейбольная команда девочек.

По информации местных СМИ, пять человек погибли на месте происшествия, еще шестеро умерли позже в больнице. Погибли десять волейболисток и их тренер.

Обрушение крыши вызвали незаконно хранящиеся на крыше гимназии строительные материалы. Один из них представлял собой нечто похожее на порошок, который нужно смешивать с водой для получения изоляционной штукатурки. По сообщениям китайской прессы, он впитал в себя столько воды, что крыша перестала выдерживать нагрузку.

На снятых кадрах видно, как спасатели ищут оказавшихся под завалами школьников.

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