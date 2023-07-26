Среда принесла немало новостей - стало известно, что Латвию покинул главред "Sputnik Литва" Марат Касем, появилось видео поимки сбежавшего из Рижской центральной тюрьмы заключенного, а сборная Латвии по баскетболу начала подготовку к розыгрышу Кубка мира. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за среду, 26 июля.
Главное за 26 июля ⟩ Видео поимки сбежавшего заключенного, рекордно низкая безработица и откровения Камбалы
Новости Латвии:
В социальных сетях опубликовано видео, на котором показано, как в воскресенье, 23 июля, в рижском микрорайоне Саркандаугава арестовали сбежавшего из Рижской центральной тюрьмы заключенного Мариса Ковалева.
Главный редактор российского пропагандистского проекта "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию, где он находился под подпиской о невыезде, пишет "Медуза" со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.
В настоящее время в Латвии насчитывается около 50 000 безработных, что является самым низким показателем за всю историю, сообщила на Латвийском радио директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне.
Имеющаяся в настоящее время информация о финансовых затруднениях Резекненского самоуправления вызывает опасения, что самоуправлению может грозить процесс финансовой стабилизации, которым будет руководить Министерство финансов, допустил в разговоре с агентством LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс.
Грибники из группы Sēņu medniekiem в Facebook делятся успехами, достигнутыми во вторник в латвийских лесах.
Российский независимый телеканал "Дождь" в последний раз выйдет в эфир из студии в Риге 3 августа, рассказал в передаче Александра Плющева The Breakfast Show главный редактор "Дождя" Тихо Дзядко.
В прошлый вторник, 18 июля, в 15:30 водитель на большой скорости пытался проехать перекресток улиц Валкас и Баускас в Даугавпилсе. Водитель на пешеходном переходе сбил двух женщин и сбежал с места происшествия, сообщает передача Degpunktā.
Незадолго до 9:00 в одном из юрмальских прудов с фонтаном было обнаружено тело мужчины, сообщает программа Degpunktā на TV3.
В среду в Риге Латвийский баскетбольный союз (LBS) организовал день для СМИ, так как мужская сборная Латвии по баскетболу начала подготовку к Кубку мира.
За рубежом:
В социальной сети Facebook снова получили популярность утверждения, будто массовые убийства в Буче были театральной постановкой. Этот кремлевский нарратив без каких-либо доказательств пересказывает бывший инспектор по вооружениям ООН Скотт Риттер.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в среду разослал 203 странам приглашения на олимпийские игры в Париже 2024 года, и среди них нет России и Беларуси.
У Министерства культуры Эстонии есть план выставить счета тем беженцам, которые отказались от изучения языка без уважительной причины. Фонд интеграции считает, что в законопроекте о возврате денег за обучение языку от получателя международной защиты должно быть ясно указано, в каких случаях изучающий язык считается прервавшим обучение, пишет Rus.Postimees.
Северная Корея продолжает пополнять кассу государства, продавая президенту России Владимиру Путину оружие для войны с Украиной, пишет Bloomberg.
Масштабные лесные пожары сильно затронули остров Родос в Греции - эвакуировано несколько десятков тысяч человек, и это самое большое количество в истории страны, сообщает Lsm.lv.
Харьюский уездный суд Эстонии 14 июля приговорил убившего транс-женщину Сабрину (37) в съемных апартаментах в Старом городе Таллинна, к 12 годам тюрьмы, сообщает Limon.ee. Преступление было совершено летом 2022 года. "Нанес не менее 30 ножевых ранений, 9 из которых опасны для жизни, оставил жертву в луже крови, не позвал на помощь и не оказал помощи", - закончила судья вынесение приговора.
В России уже больше полугода работает конвейер секретного помилования — заключенных, воевавших в Украине, отпускают на свободу, несмотря на тяжесть их преступлений. Так женщины во всей стране и за ее пределами узнают, что убийцы их детей фактически остались безнаказанными.
В Польше большой резонанс вызвало видео, на котором водитель с помощью видеорегистратора избежал получения штрафа.
Во вторник Греция продолжает переживать аномальную жару. Во многих регионах объявлен красный, самый высокий уровень опасности из-за лесных пожаров, которые усилились в связи с сильным ветром. На нескольких островах, популярных среди туристов, была проведена массовая эвакуация.
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"У меня было все как у Барби", - говорит о своем детстве звезда реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Ольга Камбала в интервью онлайн-журналу KLIK. Она признается, что родители прежде всего научили ее быть наивной и простой.
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