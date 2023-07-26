Главное за 26 июля ⟩ Видео поимки сбежавшего заключенного, рекордно низкая безработица и откровения Камбалы

Харьюский уездный суд Эстонии 14 июля приговорил убившего транс-женщину Сабрину (37) в съемных апартаментах в Старом городе Таллинна, к 12 годам тюрьмы, сообщает Limon.ee. Преступление было совершено летом 2022 года. "Нанес не менее 30 ножевых ранений, 9 из которых опасны для жизни, оставил жертву в луже крови, не позвал на помощь и не оказал помощи", - закончила судья вынесение приговора.

В России уже больше полугода работает конвейер секретного помилования — заключенных, воевавших в Украине, отпускают на свободу, несмотря на тяжесть их преступлений. Так женщины во всей стране и за ее пределами узнают, что убийцы их детей фактически остались безнаказанными.

В Польше большой резонанс вызвало видео, на котором водитель с помощью видеорегистратора избежал получения штрафа.

Во вторник Греция продолжает переживать аномальную жару. Во многих регионах объявлен красный, самый высокий уровень опасности из-за лесных пожаров, которые усилились в связи с сильным ветром. На нескольких островах, популярных среди туристов, была проведена массовая эвакуация.

Интересное чтиво:

"У меня было все как у Барби", - говорит о своем детстве звезда реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Ольга Камбала в интервью онлайн-журналу KLIK. Она признается, что родители прежде всего научили ее быть наивной и простой.

​Присяжные в лондонском суде признали актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах.