Проехал мимо - штраф! Жители жалуются на парковку у Рижского центрального рынка

Водитель Юрис рассказал, что один раз проезжал там мимо, но была пробка. "Они прислали мне штраф , так как они учитывают - если ты больше 10 минут находишься в этой зоне, система или компьютер сразу же выписывает штраф", - поделился он опытом.

"11 июля я получила штраф от компании Park Expert, в котором написано, что я с 29 по 30 марта находилась на их парковке 18 часов. К штрафу были приложены два QR-кода, где можно посмотреть факт моего нарушения. Я отсканировала, смотрю, понимаю, что меня сфотографировали в тот момент, когда я ехала. То есть видно, что также стояла припаркована машина, а я ехала по улице Централтиргус в сторону Stockmann. 29 число — час с копейками. Я ехала за ребенком в школу. И 30 число — семь с копейками. Это мы ехали с утра в школу. В том же направлении", - рассказала она.