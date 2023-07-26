RFS не использовал возможности и уступил "Сабаху" в квалификации Лиги конференций

Латвийский футбольный клуб RFS в среду в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций со счётом 0:2 уступил азербайджанской команде "Сабах".
Ответный матч пройдёт на следующей неделе в Азербайджане, и победитель по сумме двух матчей в следующем круге встретится с сербским клубом "Партизан".
В начале матча активнее атаковал RFS, однако на 22-й минуте матча противник вышел вперёд - с близкой дистанции мяч в ворота отправил Боян Летич.
В первом тайме рижане нанесли по воротам противника 11 ударов, тогда как "Сабах" - всего два.
Во втором тайме рижский клуб продолжил атаковать, однако на 57-й минуте матча Давит Волкови нанёс точный удар головой по воротам и увеличил разрыв в счёте - 2:0.
В оставшееся время RFS всеми силами пытался отыграться, но на последнем рубеже "Сабаха" уверенно действовал голкипер Юсиф Иманов, которому удалось удержать свои ворота сухими.
В четверг, 27 июля, "Рига" на выезде во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с венгерским клубом "Кечкемет", а "Ауда" на рижском стадионе "Сконто" встретится со словацким "Спартаком" из Трнавы.
Для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.
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