RFS не использовал возможности и уступил "Сабаху" в квалификации Лиги конференций

Ответный матч пройдёт на следующей неделе в Азербайджане, и победитель по сумме двух матчей в следующем круге встретится с сербским клубом "Партизан".

В начале матча активнее атаковал RFS, однако на 22-й минуте матча противник вышел вперёд - с близкой дистанции мяч в ворота отправил Боян Летич.

В первом тайме рижане нанесли по воротам противника 11 ударов, тогда как "Сабах" - всего два.

Во втором тайме рижский клуб продолжил атаковать, однако на 57-й минуте матча Давит Волкови нанёс точный удар головой по воротам и увеличил разрыв в счёте - 2:0.

В оставшееся время RFS всеми силами пытался отыграться, но на последнем рубеже "Сабаха" уверенно действовал голкипер Юсиф Иманов, которому удалось удержать свои ворота сухими.

В четверг, 27 июля, "Рига" на выезде во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с венгерским клубом "Кечкемет", а "Ауда" на рижском стадионе "Сконто" встретится со словацким "Спартаком" из Трнавы.

Для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.