В ЕС уже обучили 24 тысячи украинских военных

Пока Евросоюз ставит перед собой цель обучить 30 тысяч украинских солдат, а следующий этап работы миссии будет зависеть от нужд и запросов ВСУ, указал глава делегации австрийский депутат Лукас Мандль.

"Деньги налогоплательщиков используются должным образом для защиты свободы и достижения мира, для защиты наших ценностей и цивилизации - именно для этого и предназначен Европейский фонд мира", - подчеркнул он на пресс-конференции в Варшаве.

Европарламентарий призвал все институты и страны ЕС продолжать предоставлять необходимые средства для поддержания обучающей миссии, в том числе в виде устойчивого финансирования Европейского фонда мира (ЕФМ). "Мы также призываем EUMAM работать в партнерстве с Генеральным штабом Украины, чтобы обеспечить подход, адекватный продолжительности войны" и развитию событий на поле боя, сказал Мандль.

Евродепутаты остались довольны учениями

Его коллега из Польши Анна Фотыга выразила удовлетворение делегации работой проекта, который был создан в рекордно короткие, по ее словам, сроки. Она подчеркнула, что площадки для учений очень современные, обучение проходит под руководством опытных инструкторов из разных стран, а программа интенсивная и гибкая с учетом меняющейся ситуации на войне и потребностей ВСУ - от военных действий, ведущихся из окопов, до уличных боев.