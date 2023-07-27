Испытание длиной в три дня: финн совершил заплыв из Таллинна в Хельсинки

"Этот день был самым сложным. Сегодня добавили немного скорости и я проплыл больше километров, чем в другие дни", - сказал Кивикант.

Он начинал заплыв каждый день в шесть утра и заканчивал примерно в 22.00. Кивикант сделал это для того, чтобы поддержать организацию детских уроков плавания. Дело в том, что исследование, проведенное в июле в Финляндии показало, что в стране умеет плавать лишь каждый второй ученик шестых классов.

По словам Кивиканта, самым сложным в заплыве был холод. Температура воды в среднем составляла 12-14 градусов.

"Постоянный холод был самым сложным. Вода была очень холодной. Когда проплывешь в ней 10 часов, знаешь, что жив", - сказал он.