Испытание длиной в три дня: финн совершил заплыв из Таллинна в Хельсинки

Квикант приплыл в Хельсинки вчера около 22:00, и, как пишет Iltalehti, его последние метры прошли под звуки хита Survivor Eye of the Tiger. Серьезнейшая проверка финна на прочность длились почти трое суток, пишет Rus.Postimees.
"Этот день был самым сложным. Сегодня добавили немного скорости и я проплыл больше километров, чем в другие дни", - сказал Кивикант.
Он начинал заплыв каждый день в шесть утра и заканчивал примерно в 22.00. Кивикант сделал это для того, чтобы поддержать организацию детских уроков плавания. Дело в том, что исследование, проведенное в июле в Финляндии показало, что в стране умеет плавать лишь каждый второй ученик шестых классов.
По словам Кивиканта, самым сложным в заплыве был холод. Температура воды в среднем составляла 12-14 градусов.
"Постоянный холод был самым сложным. Вода была очень холодной. Когда проплывешь в ней 10 часов, знаешь, что жив", - сказал он.
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