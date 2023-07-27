Родитель недовольна баром возле детского сада, в полиции не видят больших проблем

Два года назад дочь Иевы пошла в детский сад в Иманте. Когда дочь немного подросла, Иеву стало беспокоить то, что происходит прямо на ее глазах. Об этом сообщает передача Bez Tabu.
Мама и дочка регулярно ходят в магазин рядом с детским садом, чтобы купить лакомство после детского сада. Рядом с магазином расположен бар, из которого регулярно выходит его клиенты.
Даже находясь на территории детского сада, взору детей открыта прилегающая территория бара, где употребляют алкоголь и справляют естественные надобности.
"Может показаться, что это кафе, но это не так. Это бар. Там не едят, там пьют. Нормальные люди туда не ходят. Там пьют, громко ругаются, делают замечания, когда родители проходят мимо. Почему такое учреждение находится так близко к детскому саду? Я считаю, что таких мест не должно быть в таком месте" - возмущается Иева.
Передача встретила Ирину, еще одну местную жительницу, она отметила, что посетители бара приносят неудобства: "Я живу рядом. Я периодически звоню в полицию, потому что тут постоянные драки".
Хозяйка бара говорит, что работает в этом заведении уже второй десяток лет и у нее постоянный круг клиентов.
"Мои клиенты играют в новус. Не думаю, что они кого-то трогают или дерутся. У нас есть туалет, который можно посетить. Я считаю, что это необоснованные претензии. Пьют те, кто покупает пиво в магазине", - рассказала хозяйка.
Опытная работница магазина, который находится рядом, имеет другое мнение.
Робертс, которого передача встретила в баре в 16:00, рассказал, что еще не допил свою первую рюмку, и сказал, что наслаждается отпуском.
Муниципальная полиция рассказывает, что за лето поступило всего несколько звонков.
"По сравнению с другими барами в Пардаугаве нельзя сказать, что к ним было много вызовов. Если не ошибаюсь, этим летом было 2-3 звонка. Даже приехав в течение 5-10 минут, оказывается, что уже все закончилось или все не так страшно, как рассказывали во время вызова", - отметили в полиции.
Расположение бара в непосредственной близости от учебного заведения не является нарушением. Ни один нормативный акт не ограничивает работу баров рядом с учебными заведениями.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!