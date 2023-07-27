Родитель недовольна баром возле детского сада, в полиции не видят больших проблем

Мама и дочка регулярно ходят в магазин рядом с детским садом, чтобы купить лакомство после детского сада. Рядом с магазином расположен бар, из которого регулярно выходит его клиенты.

Даже находясь на территории детского сада, взору детей открыта прилегающая территория бара, где употребляют алкоголь и справляют естественные надобности.

"Может показаться, что это кафе, но это не так. Это бар. Там не едят, там пьют. Нормальные люди туда не ходят. Там пьют, громко ругаются, делают замечания, когда родители проходят мимо. Почему такое учреждение находится так близко к детскому саду? Я считаю, что таких мест не должно быть в таком месте" - возмущается Иева.

Передача встретила Ирину, еще одну местную жительницу, она отметила, что посетители бара приносят неудобства: "Я живу рядом. Я периодически звоню в полицию, потому что тут постоянные драки".

Хозяйка бара говорит, что работает в этом заведении уже второй десяток лет и у нее постоянный круг клиентов.