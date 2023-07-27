Видео ⟩ Трагическая авария на Лиепайском шоссе: прокурор считает, что приговор слишком мягкий

Было установлено, что 36-летняя обвиняемая управляла транспортным средством без водительских прав. Она предъявила сотрудникам Госполиции поддельные украинские водительские права, выданные на ее имя.

Женщина обвинялась по двум статьям Уголовного закона, а именно за нарушение правил дорожного движения, если оно стало причиной гибели двух и более человек, а также за использование поддельного документа.

Прокурор заявил, что это наказание несоразмерно, поскольку у женщины в конечном итоге не было водительских прав и, соответственно, навыков управления транспортным средством. Также прокурор отмечает, что использование поддельных водительских прав является обдуманным решением.

Более того, это не первый случай, когда женщина садилась за руль автомобиля без водительских прав. Прокурор попросил суд подготовить полный приговор, чтобы принять решение по его апелляции.

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