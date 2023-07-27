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В аварии в Резекненском крае погиб один человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Дорога. Иллюстративное фото
Дорога. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду, 26 июля, после 18:00 в Саркани Резекненского края водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу. В результате аварии один человек погиб, еще один с травмами доставлен в медучреждение. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Также вчера в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 15 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Двое пострадавших в авариях были водителями электросамокатов, двое - пешеходами и еще двое - велосипедистами.

Вчера полиция задержала девять водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Во всех случаях начаты уголовные процессы.

Составлено 200 протоколов о превышении скорости, один за агрессивное вождение и всего 396 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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