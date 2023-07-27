В аварии в Резекненском крае погиб один человек

В среду, 26 июля, после 18:00 в Саркани Резекненского края водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу. В результате аварии один человек погиб, еще один с травмами доставлен в медучреждение. Полиция выясняет обстоятельства аварии.