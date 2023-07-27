Видео ⟩ В TikTok циркулирует старое видео с полицейским, который бьет юношу. Комментарий полиции

В социальной сети TikTok быстро распространилось старое видео, на котором сотрудник Государственной полиции резко реагирует на высказывания лежащего молодого человека.
На видео видно, как полицейский агрессивно нападает на лежащего молодого человека. Apollo.lv выяснил, что видео было снято 2 декабря 2020 года.
В полиции заявили, что информация о ситуации, которая зафиксирована на видео, поступила в полицию 2 декабря 2020 года, после чего сразу же была начата служебная проверка. В ходе проверки в отношении тогдашнего сотрудника полиции было возбуждено дисциплинарное дело.
Тогда же по отношению к сотруднику было применено дисциплинарное взыскание. В настоящее время этот человек больше не работает в Государственной полиции, подчеркнули в полиции.
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