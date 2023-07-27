Видео ⟩ В TikTok циркулирует старое видео с полицейским, который бьет юношу. Комментарий полиции

На видео видно, как полицейский агрессивно нападает на лежащего молодого человека. Apollo.lv выяснил, что видео было снято 2 декабря 2020 года.

В полиции заявили, что информация о ситуации, которая зафиксирована на видео, поступила в полицию 2 декабря 2020 года, после чего сразу же была начата служебная проверка. В ходе проверки в отношении тогдашнего сотрудника полиции было возбуждено дисциплинарное дело.

Тогда же по отношению к сотруднику было применено дисциплинарное взыскание. В настоящее время этот человек больше не работает в Государственной полиции, подчеркнули в полиции.