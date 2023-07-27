Видео ⟩ Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке

По правилам, после завершения поединка саблисты должны обменяться рукопожатиями. Харлан отказалась это делать.

После поединка Смирнова, выступавшая под нейтральным флагом, подошла пожать Харлан руку, но та в ответ выставила перед собой шпагу, что-то сказала и ушла. Смирнова осталась, чтобы дождаться рукопожатия, т.к. без него по регламенту поединок не может считаться завершенным. Организаторы даже принесли спортсменке стул, однако спустя час Смирнова ушла с площадки, так и не дождавшись рукопожатия.

В итоге Харлан дисквалифицировали, а победительницей в следующем турнире автоматически была признана спортсменка из Болгарии.

Смирнова проиграла Харлан в 1/32 финала со счетом 15:7. Турнир чемпионата мира проходит в итальянском Милане. Это было первое соревнование с начала российского вторжения в Украину, в котором представляющая Украину спортсменка участвовала против россиянки, выступавшей под нейтральным флагом.