Видео ⟩ Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке

Украинскую саблистку Ольгe Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию из-за того, что та отказалась пожать руку российской сопернице Анне Смирновой. При этом Харлан победила россиянку, сообщает Telegram-канал "Подъем!".
По правилам, после завершения поединка саблисты должны обменяться рукопожатиями. Харлан отказалась это делать.
После поединка Смирнова, выступавшая под нейтральным флагом, подошла пожать Харлан руку, но та в ответ выставила перед собой шпагу, что-то сказала и ушла. Смирнова осталась, чтобы дождаться рукопожатия, т.к. без него по регламенту поединок не может считаться завершенным. Организаторы даже принесли спортсменке стул, однако спустя час Смирнова ушла с площадки, так и не дождавшись рукопожатия.
В итоге Харлан дисквалифицировали, а победительницей в следующем турнире автоматически была признана спортсменка из Болгарии.
Смирнова проиграла Харлан в 1/32 финала со счетом 15:7. Турнир чемпионата мира проходит в итальянском Милане. Это было первое соревнование с начала российского вторжения в Украину, в котором представляющая Украину спортсменка участвовала против россиянки, выступавшей под нейтральным флагом.
Тренер российской саблистки Валерьян Феоктистов назвал действия украинки "жестковатым демаршем". "Харлан дали черную карточку по этической причине, потому что она не подала руку. Анне засчитали поражение. Анна просидела фактически час, прождала решения судей, технического директората, которое почему-то не было принято оперативно. Все это затянулось очень надолго, и все это время она сидела там и улюлюкали люди. Конечно, это ей было очень тяжело психологически".
Феоктистов также рассказал, что, когда Смирнова покинула площадку, она заплакала.
Федерация фехтования Украины оспорит дисквалификацию Харлан
Глава Федерации Михаил Ильяшев назвал дисквалификацию "подковерными играми", которые начались уже после того, как спортсменка одержала победу. Ильяшев отметил, что "судья, работавший на поединке, не давал черную карточку" и не "дисквалифицировал" украинскую спортсменку.
"Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях. Но речь уже о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию", - заявил Ильяшев в эфире телемарафона.
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