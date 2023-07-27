В пятницу ожидаются грозы

Ночью и утром грозы вероятны в основном на северном побережье Курземе, позже и в других частях страны, но не в Латгале.

Ночью, начиная с запада страны, облачность сократится, местами сформируется туман. При слабом ветре воздух остынет до +7...+14 градусов.

Днем солнце иногда будет скрываться за облаками, ожидается ветер переменного направления от слабого до умеренного, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха составит +19...+24 градуса.

В Риге в пятницу ожидается достаточно солнечная погода. Во второй половине дня возможны дождь и гроза. Ветер будет в основном слабым. Температура воздуха ночью понизится до +12 градусов, в пригороде - до +8...+10 градусов. Днем воздух прогреется до +22..+23 градусов.