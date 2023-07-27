Из полицейской машины на Саркандаугаве сбежал мужчина: в Риге объявлен план "Перехват"

Приметы Цесманиса: рост около 175 см, был одет в спортивные штаны темного цвета и джемпер темного цвета, при побеге на ногах у мужчины не было обуви.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и немедленно сообщить по телефону 110, если вы увидите похожего на него человека, а также если вам известно возможное местонахождение Мартиньша Цесманиса. Полиция предостерегает жителей от попыток самостоятельно задержать мужчину и призывает в случае его обнаружения без промедления обратиться в полицию.