Неделя перекатила за середину и уходящий четверг принес множество новостей. Рассказываем о главных новостях в Латвии и мире.
Главное за 27 июля ⟩ Направление главного удара ВСУ, побег из машины полиции и 1-й день Laima Rendezvous
Новости Латвии:
Государственная полиция разыскивает Мартиньша Цесманиса 1981 года рождения, который сегодня, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища.
В рамках реформ больничной сети планируется прекратить оказание помощи беременным и роженицам в Добельской больнице, а также в объединении больниц Балви и Гулбене, перенаправив пациенток в специализированные отделения больниц Елгавы и Резекне, следует из доклада Министерства здравоохранения об изменениях в больничной сети, который передан на согласование социальным партнерам и рассмотрение которого в правительстве запланировано чуть позже этим летом.
Некоторые водители столкнулись с ситуацией, когда получали штрафы за стоянку на парковке между Рижским центральным рынком и Городским каналом, хотя всего лишь проезжали мимо. Они считают эти штрафы абсурдными и необоснованными.
С августа Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложит подборку государственных регистрационных номеров новой серии на платформе e-CSDD.
За рубежом:
О том, что направление главного удара украинского наступления определилось, сообщает издание New York Times со ссылкой на два источника в Пентагоне.
Европейский центральный банк принял решение о повышении процентных ставок.
Вчера около десяти часов утра случайный прохожий увидел ужасающее зрелище в многоквартирном доме по адресу Туру, 11, в самом центре Тарту: маленький ребенок смотрел в открытое окно квартиры на четвертом этаже и затем вышел на внешний подоконник.
Пока угроза похода бойцов ЧВК "Вагнер" в Польшу является лишь информационной кампанией, однако в худшем случае целью "вагнеровцев" могут стать Вильнюс и Даугавпилс, заявил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 бывший советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович.
Интересное чтиво:
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala совершил свое триумфальное открытие незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф". Зрители остались в восторге от этого зрелищного и захватывающего спектакля, отметив его бурными аплодисментами стоя, которые не утихали долгое время. Фестиваль, проходящий в ослепительной атмосфере концертного зала "Дзинтари", обещает стать настоящим праздником искусства и эмоций.
26 июля в живописных окрестностях Сигулдского замка выступил британский синти-поп-коллектив Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона - Hurts.
Украинскую саблистку Ольгe Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию из-за того, что та отказалась пожать руку российской сопернице Анне Смирновой. При этом Харлан победила россиянку.
Литовцы, которые надеялись заработать на субаренде жилых фургонов (кемперов) или хотя бы при помощи посредников приобрести новый жилой фургон, остались как без прибыли, так и без новых кемперов. Опрошенные возможные жертвы утверждают, что повелись на схему Юстины Жлибиниене, руководителя предприятия по аренде и продаже кемперов Campheads. Она с обвинениями не согласна.
Вчера латвийская певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткий видеоролик с Максимом Галкиным.
В Нью-Йорке в последний раз прошел фестиваль Bodypainting Day - День росписи по телу. Фестиваль проходил ежегодно в течение 10 лет.
Несмотря на отдельные знойные дни, лето в этом году нельзя назвать слишком жарким. Кроме того, по прогнозам синоптиков, большой жары не следует ожидать и в августе.
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