Главное за 27 июля ⟩ Направление главного удара ВСУ, побег из машины полиции и 1-й день Laima Rendezvous

Европейский центральный банк принял решение о повышении процентных ставок.

Вчера около десяти часов утра случайный прохожий увидел ужасающее зрелище в многоквартирном доме по адресу Туру, 11, в самом центре Тарту: маленький ребенок смотрел в открытое окно квартиры на четвертом этаже и затем вышел на внешний подоконник.

Пока угроза похода бойцов ЧВК "Вагнер" в Польшу является лишь информационной кампанией, однако в худшем случае целью "вагнеровцев" могут стать Вильнюс и Даугавпилс, заявил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 бывший советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович.

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Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala совершил свое триумфальное открытие незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф". Зрители остались в восторге от этого зрелищного и захватывающего спектакля, отметив его бурными аплодисментами стоя, которые не утихали долгое время. Фестиваль, проходящий в ослепительной атмосфере концертного зала "Дзинтари", обещает стать настоящим праздником искусства и эмоций.

26 июля в живописных окрестностях Сигулдского замка выступил британский синти-поп-коллектив Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона - Hurts.

Украинскую саблистку Ольгe Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию из-за того, что та отказалась пожать руку российской сопернице Анне Смирновой. При этом Харлан победила россиянку.

Литовцы, которые надеялись заработать на субаренде жилых фургонов (кемперов) или хотя бы при помощи посредников приобрести новый жилой фургон, остались как без прибыли, так и без новых кемперов. Опрошенные возможные жертвы утверждают, что повелись на схему Юстины Жлибиниене, руководителя предприятия по аренде и продаже кемперов Campheads. Она с обвинениями не согласна.

Вчера латвийская певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткий видеоролик с Максимом Галкиным.

В Нью-Йорке в последний раз прошел фестиваль Bodypainting Day - День росписи по телу. Фестиваль проходил ежегодно в течение 10 лет.

Несмотря на отдельные знойные дни, лето в этом году нельзя назвать слишком жарким. Кроме того, по прогнозам синоптиков, большой жары не следует ожидать и в августе.